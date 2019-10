Poá recebe em novembro a palestra ‘A Revolução do Pouquinho’

O ano de 2020 será bastante desafiador, o que vai exigir de todos uma atenção especial ao seu propósito, seu protagonismo e também performance no trabalho, nas relações e na vida como um todo.



Para ajudar nisso, no dia 12 de novembro, um dos maiores especialistas brasileiros em gestão de mudanças e atitudes para a transformação de cenários, o escritor e palestrante Eduardo Zugaib, apresentará em um evento beneficente a palestra 'A Revolução do Pouquinho - Pequenas Atitudes provocam Grandes Transformações', fundamentado no seu livro homônimo, que transformou-se em um grande best-seller corporativo desde que foi lançado em 2014, sendo adotado por diversas empresas no treinamento de lideranças e equipes.



A palestra inicia às 19 horas, com credenciamento a partir as 18 horas, e acontecerá no espaço Versatili Eventos, em Poá.



Eduardo Zugaib trará ao público um conteúdo provocativo e inspirador, motivando-o a, como estruturar a visão da mudança em etapas que ajudem a transformar planos em realizações, compreendendo a mudança como um processo e não um como evento; como ir do Equilíbrio à Sinergia na relação entre Coração e Razão, para a consolidar o protagonismo e fortalecer a Resiliência durante as mudanças e momentos críticos; a necessidade de se ter um Propósito claro e declarado favorece uma vida com mais Inspiração, Performance e Resultados; como transformar equipes medianas em equipes exponenciais a partir da Converência e da Sinergia entre as múltiplas inteligências presentes; como elevar a Gratidão de um sentimento a uma poderosa ferramenta para a construção da prosperidade no trabalho e na vida.



Os ingressos estão à venda somente através da Plataforma Sympla, acessível no link: http://abre.ai/revolucaodopouquinho.



Na compra de lotes de 5 ou 10 ingressos, preparados para atender pequenas e microempresas, que podem aproveitar o encontro para motivar suas equipes para as vendas de final de ano, são oferecidos descontos especiais.



A renda deste evento será revertida 100% para a arrecadação de recursos promovida para a cirurgia de Michele Zugaibe Costa, recentemente diagnosticada com Seringomielia Idiopática, doença rara e degenerativa localizada na medula. A evolução da doença acomete a parte muscular, evoluindo para perda de movimentos. O único centro especializado neste tipo de doença fica em Barcelona, Espanha, que realiza cirurgia minimamente invasiva, sem maiores riscos. No Brasil, as técnicas são ainda muito rudimentares e altamente invasivas, podendo levar à morte ou deixar profundas sequelas.



Mais informações sobre o evento através do WhatsApp nos números (11) 99521.0346 e 99953.1334