Poá recebe mostra de cinema livre e terceira edição do Fantasterror

Tem início, nesta quarta-feira (25), em Poá, um evento voltado para o cinema. Intitulado PoáCine, a ação contará com uma mostra livre de cinema. Além disso, a programação traz ainda, no dia 31 (dia de Halloween e também do Saci), a terceira edição da mostra de filmes de terror, o 3º Fantasterror. O evento será realizado no Teatro Municipal. A mostra livre de cinema ocorrerá das 14h30 às 16 horas. Já o 3ºFantasterror será das 19 às 20h30. A entrada é gratuita.

O Poácine é uma realização da Associação Rede Cinema, juntamente com a Sacine Filmes, Rosa Dourada Filmes e Aquilaturis Produções. Ainda conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Ângulo Produções. O festival contará com filmes produzidos no Brasil, em especial no Alto Tietê. Os organizadores são os mesmos que em 2016 realizaram o Suzancine, em Suzano.

"Da mesma forma que em 2016 contemplamos o município de Suzano com nossas mostras, dessa vez optamos pelo município de Poá", comentou Edson Sanbernar, um dos coordenadores gerais do evento.

A Secretaria de Cultura de Poá destacou que o Poácine vem de encontro à proposta de trazer para a cidade ações culturais de acesso gratuito à população.

Fantasterror

O 3º Fantasterror acontecerá exatamente no dia de Halloween. No Brasil, a data marca também o Dia do Saci. A mostra apresentará filmes de terror que contém narrativas de suspense e não meramente cenas chamadas "sanguinárias". Dentre os filmes que estreiam durante o Fantasterror estão "Olhos Confusos", do diretor Pedro Rachid, de apenas 17 anos. O diretor, que estuda cinema há três anos, optou por uma narrativa que conta sobre uma garota esquizofrênica.

"Buscamos fazer um filme com uma narrativa de suspense e acredito que os fãs de terror vão gostar", comentou Rachid.

Outros filmes que terão estreia exclusiva no 3º Fantasterror são: “Demônio do Banheiro” do diretor Peter Gomes, inspirado na lenda loira do banheiro; "A Menina que Amava Filmes", que tem direção e produção de Paloma Borghi e Beatriz Woycick.

serviço

O Teatro Municipal está localizado na Avenida Antônio Massa, 331, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4638-6338.