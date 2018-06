Poá recebe segunda edição do 'WorkChoc' em julho

O "WorkChoc - Loucos por Chocolate" terá sua segunda edição, entre os dias 7 a 9 de julho, na Praça da Bíblia em Poá. A atividade é uma realização da Secretaria de Turismo em parceria com a Associação Compasso, além de ser uma ação para promoção e interação de produtores de chocolate no Alto Tietê e Grande São Paulo.

Na última segunda-feira, ocorreu uma reunião com a participação do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (Marquinhos Indaiá) e do secretário de Turismo, Luiz Antonio Soares de Oliveira (Tonho de Calmon), para definir os detalhes da atividade e o planejamento de futuros eventos que acontecerão na cidade.

"Foi uma reunião muito importante juntamente com a secretaria de Turismo para avançarmos no planejamento de alguns eventos que visam fomentar o setor turístico de Poá. É importante ressaltar que para os próximos dias já teremos o 'WorkChoc - Loucos por Chocolate', e posteriormente outros eventos que já estamos discutindo, visando oferecer para nossa população e pessoas de outras cidades opções para elas se divertirem e poderem conferir todos os atrativos que nosso município oferece", comentou o vice-prefeito.

Segundo o secretário de Turismo, os eventos que estão sendo planejados se enquadram nas atuais necessidades de promover em caráter de urgência o turismo frente às mudanças recentes que comprometeram o orçamento da cidade.

"O WorkChoc, por exemplo, vai trazer pequenos e médios produtores para conhecer o potencial turístico da cidade. Também poderemos no evento fortalecer os laços entre empresários, que posteriormente poderão investir em nosso município", ressalta.

Para Durval Parreira, da Associação Compasso, o formato do "WorkChoc - Loucos por Chocolate" segue um perfil de "Feira de Negócios", não existente no calendário do município até o momento.

"O foco do evento é atrair turistas e investidores. Também contaremos com a parte de cursos, sempre com chefs de cozinha, com temáticas do momento ligadas ao chocolate. No ano passado tivemos oito aulas show e agora em 2018 o objetivo é ter 16. Esta é uma ação importante e vai contribuir para qualificação de confeiteiros, padeiros, profissionais liberais, entre outros", comenta.