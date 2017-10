Poácine tem exibição de filmes até terça-feira no Teatro Municipal

O Teatro Municipal recebeu a Mostra Livre de Cinema, primeira atividade do Poácine, evento organizado pela Associação Rede Cinema, Sacine Filmes, Rosa Dourada Filmes, Aquilaturis Produções, Ângulo Produções e Secretaria de Cultura. A programação segue com o Fantasterror, das 19 horas às 20h30, na terça-feira.

O Poácine conta com a exibição de filmes produzidos no Brasil, em especial na região do Alto Tietê. "Da mesma forma que em 2016 contemplamos o município de Suzano com nossas mostras, dessa vez optamos por Poá", comentou Edson Sanbernar, um dos coordenadores do evento. Ele acrescentou que a iniciativa contou com um convite da empresa Ângulo Produções, que buscava atrair para Poá um evento de cinema gratuito.

Fantasterror

O 3º Fantasterror acontecerá exatamente no Dia de Halloween, que no Brasil também é conhecido como Dia do Saci. A mostra apresentará filmes de terror que contém narrativas de suspense. Dentre os filmes que estreiam no evento estão: "Olhos Confusos", de Pedro Rachid, de apenas 17 anos; "Demônio do Banheiro", de Peter Gomes; e "A Menina que Amava Filmes", de Paloma Borghi e Beatriz Woycick. A Secretaria de Cultura ressalta que o evento Poácine vem de encontro à proposta de trazer para Poá ações culturais para acesso gratuito à população.

A organização do Poácine ficou por conta de Edson Sanbernar, Paloma Borghi, Luana Vieira, Tainá Jenny, Lukas Viana, Diego Mardesson, Suellen Saruzy, Wilton Kim, Isabela Martins, Pedro Rachid e Fernaty Akemi. A coordenação geral do evento é de Peter Gomes, Projeto Cultural Ishida, Ângulo Produções e Associação Rede Cinema.