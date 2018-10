'Poeta da Rua': escritor Paulo Odair morre aos 66 anos

O poeta suzanense Paulo Odair Silva, o 'Poeta das Ruas' ou 'Paulo Poeta', morreu nesta terça-feira (2) aos 66 anos. As causas da morte ainda são incertas. A morte do escritor põe fim a uma carreira de anos dedicados à cultura da cidade.

Paulo foi encontrado morto em casa, na Vila Amorim. Ao longo de anos, o poeta publicou 15 livros, a maioria pela Mirambava Editora. Foram mais de 500 poesias escritas. O último livro a ser lançado foi a obra "Reminiscência Poética Especial: Um Tanto de Verso e Prosa".

Em maio, o 'Poeta das Ruas', como era conhecido Paulo, visitou o DS e falou um pouco sobre suas obras. Durante a conversa, ele revelou que parte dos livros foram encaminhados para bibliotecas em diversos estados brasileiros e no País. Há obras também em bibliotecas de Sintra e Braga (Portugal) e a nacional de Angola (África).

Vida

Mesmo com fortes vínculos em Suzano, Paulo nasceu na Capital Paulista, em 1951. Desde criança, o dom para escrever poesias transcorria nos papéis em sala de aula. "Trocava as aulas da professora pela arte em escrever poesias", falou Odair, em entrevista publicada no dia 14 de maio.

Depois, o poeta se mudou para Mairiporã e conseguiu o primeiro emprego como distribuidor de jornais em uma banca. E, em 1964, voltou para Capital para continuar os estudos no Colégio Frontino Guimarães. Mesmo não concluindo o ensino, ele nunca deixou de lado a veia de escritor.

Foi somente na década de 80 que, enfim, o Poeta das Ruas desembarcou na cidade da flores.