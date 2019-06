Praça Cidade das Flores será palco do espetáculo ‘Cor-Ação’ nesta quinta-feira

A Praça Cidade das Flores, no centro de Suzano, será palco da mais nova montagem de dança contemporâneo-brasileira do Núcleo Pé de Zamba. “Cor-Ação” mergulha nas qualidades e funções que as cores podem ter sobre as pessoas e sobre as nossas vidas. E terá início às 10 horas desta quinta-feira (27), com entrada gratuita e livre para todas as idades.

A criação de “Cor-Ação” inspirou-se na multiplicidade de formas apresentadas nas manifestações tradicionais da cultura brasileira, animadas por meio do movimento dançado dos artistas populares. Indo mais a fundo no estudo das cores, o Núcleo Pé de Zamba, investigou a importância dada às mesmas nas culturas tradicionais e milenares em diversos lugares do mundo, chegando aos aspectos apontados, na contemporaneidade, pela física: cores são frequências. Ondas em movimento continuo e repetitivo, cada qual com seu tamanho e forma.

Apoiados em saberes milenares diversos e refletindo esteticamente heranças ancestrais da cultura popular brasileira, o espetáculo investiga o “fluxo” das sete cores do arco-íris, que também são as sete cores dos chacras e as sete cores utilizadas simbolicamente pelas antigas comunidades indígenas da América Latina. “Fluxos” estes concretizados através do uso de objetos animados e adereços que ganham movimento a partir dos corpos dos artistas em cena e também do público, que é convidado a interagir ao longo do espetáculo.

“Entre as inúmeras funções da Secretaria de Cultura destaca-se uma pelo contexto de levar um espetáculo de dança para o meio de uma praça na cidade: a democratização do acesso artístico. Essa é uma das nossas tarefas e estamos trabalhando para que cada vez mais isso aconteça em Suzano”, aponta o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.

“Cor-Ação” acontece com músicas autorais tocadas ao vivo. É composto por oito integrantes, entre músicos, atores e dançarinos. Tem duração média de 60 minutos e vem por meio da parceria entre a Secretária de Cultura de Suzano e o Circuito Cultural Paulista.