Prazo de inscrição para o 5º Salão de Arte de Mogi é prorrogado em Mogi

As inscrições para o 5º Salão de Artes Plásticas de Mogi das Cruzes, foram prorrogadas até sexta-feira, dia 13. A extensão do prazo foi definida em razão dos jogos da Copa do Mundo, que afetam o horário de funcionamento da secretaria de Cultura e também por conta do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorado amanhã.

A mostra será realizada no período de 10 a 30 de novembro no Centro Cultural e podem participar artistas e coletivos de artistas, brasileiros ou estrangeiros, maiores de 18 anos, residentes no país há mais de três anos, mesmo aqueles que nunca tenham realizado exposição individual.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no horário comercial, das 8h30 às 16h30. É possível se inscrever pessoalmente, na sede da secretaria de Cultura ou enviar inscrição pelo correio com aviso de recebimento (AR). Serão aceitos trabalhos bi e tridimensionais. Isto é, pinturas, desenhos e gravuras, bem como esculturas, cerâmica, porcelana e entalhe. Como em anos anteriores, o Salão abrange as categorias acadêmica e contemporânea e os participantes só podem se inscrever em uma delas.

Cada inscrito poderá enviar no máximo três trabalhos e é preciso respeitar as medidas máximas, que estão detalhadas no edital.

Poderão ser inscritos trabalhos produzidos a partir de 2015, datados, não premiados e inéditos. Não serão admitidas cópias ou reproduções de outros artistas. Não serão aceitos trabalhos com materiais frágeis, que comprometam a apresentação das obras e a integridade física do local e do público. Também não serão aceitos trabalhos fotográficos.

Os trabalhos inscritos serão inicialmente avaliados por uma equipe técnica da secretaria de Cultura, que vai verificar ficha técnica e documentação e depois seguirão para as etapas de pré-seleção e classificação, que ficarão a cargo de renomados profissionais das artes plásticas e outros segmentos culturais.

Na pré-seleção serão analisadas as imagens referentes às obras, histórico das obras, portfólio e currículo dos artistas. Já na etapa de classificação será feita a avaliação das obras em si. A previsão é que a última etapa aconteça entre os dias 10 e 29 de outubro.

O patrono do Salão de Artes deste ano é Umberê Normando Pinto. A escolha do nome se deu por meio de pesquisa online, realizada pelo site da Secretaria Municipal de Cultura entre os dias 11 e 30 de abril. Foram ao todo 194 indicações para o homenageado, o que correspondeu a 69% do total dos votos. O Salão de Artes de Mogi das Cruzes é um evento que busca fomentar, promover e difundir a produção artística, além de estimular a reflexão e o intercâmbio de ideias no campo das artes visuais, contribuindo para a formação de público e para a construção da história da arte mais recente no país.

Sobre Umberê

Umberê Normando Pinto é nascido em São Paulo, mas sempre manteve uma relação muito forte com Mogi das Cruzes, considerando-a como a cidade do seu coração. Constituiu a família em território mogiano após se casar com Lúcia Menegatti.

Na arte, sempre mostrou seu interesse pela vida marinha e os meios de locomoção de antigamente, como as grandes embarcações que levavam os homens para desbravar terras e praticar o comércio.

Umberê foi artista plástico por formação e sempre atuou como professor nas escolas públicas e particulares de Mogi das Cruzes. Dedicou-se a mostrar seu trabalho principalmente nas cidades litorâneas.

Em 2016, pode mostrar um pouco da sua arte no novo Centro Cultural de Mogi das Cruzes, quando participou da Mostra Repertório, Memória, Vivência - "A vida no mar".

Umberê faleceu no mesmo ano, deixando saudades em seus familiares, alunos e amigos.