Prefeitura de Suzano descarta show de stand up no Armando de Ré Segundo o documento, não foi oficializado um pedido por nenhum realizador do suposto evento

Por Daniel Marques - de Suzano 08 OUT 2019 - 20h14

Prefeitura de Suzano, por meio de nota, descartou a realização de um suposto show de stand up que está circulando na internet nos últimos dias, que aconteceria no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré, denominado de "Jokes" Foto: Arquivo/DS A Prefeitura de Suzano, por meio de nota, descartou a realização de um suposto show de stand up que está circulando na internet nos últimos dias, que aconteceria no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré, denominado de "Jokes". Segundo o documento, não foi oficializado um pedido por nenhum realizador do suposto evento. O espaço é de posse da Prefeitura de Suzano, que deveria ser comunicada sobre tal show. "Não foi protocolada qualquer solicitação formal junto à Secretaria Municipal de Cultura para uso do espaço público por parte dos realizadores ou de seus produtores. Diante disso, a administração municipal comunica que tal evento não ocorrerá no local no próximo dia 20 de novembro, como vem sendo divulgado", esclarece a nota. BANNER O banner usado para anunciar o "evento" contém fotos dos comediantes Santiago Melo, Léo Ferreira, Victor Ahmar, Luca Mendes e Thiago Ventura. Este último é muito conhecido pelos internautas e integra um grupo de stand up comedy intitulado "Quatro Amigos", composto pelo também comediante Dihh Lopes, lembrado, entre outras coisas, por fazer piadas com o Massacre na escola Raul Brasil, ocorrido em março desse ano. A publicação, compartilhada por vários internautas nas redes sociais, anuncia o suposto show dos cinco comediantes para o dia 20 de novembro - uma quarta-feira - às 21 horas no Teatro Municipal. O banner ainda deixa telefones para contato e site para compra de bilhetes. A ideia não foi bem recebida pelo público suzanense, que reagiu com raiva nos comentários da publicação.

