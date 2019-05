Preparativos para a 12ª Costela na Brasa chegam em reta final

Os preparativos para a 12ª Costela na Brasa, que será realizada pela Casa de Guadalupe, já estão quase 100% concluídos. O evento está marcado para o próximo domingo, 19, das 13 às 17 horas, no Bunkyo de Suzano.

A estrutura já está quase pronta no local. As comidas começarão a serem preparadas nesta sexta-feira, 17, dia que antecede a festa. Ao todo, 148 voluntários vão ajudar com a organização do evento.

Apesar da proximidade com o evento, a organização ainda busca patrocinadores. Por conta disso, uma das organizadoras, Maria Alves Viana, comentou que ainda está procurando ajuda para a realização da festa. "Estamos conversando com amigos, empresários e comerciantes para conseguir apoio", informou.

A festa está sendo divulgada por meios de comunicação, como em emissoras de televisão, redes sociais e por meio de empresas de divulgação de eventos.

Convites

As entradas custam R$ 60 e podem ser adquiridas no estande da festa no Shopping de Suzano e nas lojas Bonanza Moda Country, em Suzano, e Rique Modas, em Mogi, ou ainda pelo site: www.casadeguadalupe.org.br. Crianças de até 6 anos não pagam a entrada e, de 7 a 11 anos, pagam metade do valor. A organizadora ainda pede para que as pessoas adquiram os ingressos, e ressalta que crianças terão espaço na festa. "Algumas atrações para as crianças serão cama elástica e brinquedos infláveis. Quanto mais convite vender, mais a festa poderá ser realizada e ajudará mais pessoas", disse Maria Alves.