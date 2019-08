Primeiro dia da Expo Mogi 2019 atrai público rotativo de 25 mil pessoas

Cerca de 25 mil pessoas estiveram nesta quinta-feira (28) no espaço do Pró-Hiper para prestigiar o primeiro dia da Expo Mogi 2019, a festa em comemoração ao aniversário de 459 anos de Mogi das Cruzes. O número refere-se ao público rotativo que passou pelo local da festa. No momento do show com MC Kevinho, que foi o ponto alto da programação cultural do dia, o público foi de 12 mil pessoas.

O esquema especial de segurança adotado para o evento, com câmera de monitoramento, presença da Guarda Municipal, das Polícias Militar e Civil e também de agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas, surtiu efeito, na medida em que não houve registro de nenhuma grave ocorrência.

O prefeito Marcus Melo prestigiou o primeiro dia do evento e lembrou que a Expo Mogi é promovida exatamente com o intuito de proporcionar lazer e entretenimento, aliados a segurança para toda a família mogiana. “Aqui temos atrações e opções para todos os gostos. Temos uma programação de grandes shows, o que sempre atrai um público expressivo, por isso também montamos um esquema forte de segurança, para garantir a tranquilidade de todos que aqui vierem”, pontuou.

O prefeito cumprimentou todas as 27 entidades que comandam as tendas da praça de alimentação da Expo Mogi e também as mais de 350 pessoas que estão trabalhando na feira de artesanato, artes e flores, no pavilhão interno do prédio do Pró-Hiper. O número de participantes dessas duas atrações é o maior que já se teve em uma Expo Mogi.

O palco da Expo Mogi foi aberto às 18 horas, com discotecagem comandada pelo DJ Pantera e, na sequência, apresentação do grupo mogiano de dança Free Step On. O ponto alto da noite foi o show com MC Kevinho, que começou por volta das 21 horas. Em palco, ele interpretou suas músicas de sucesso e interagiu bastante com o público da cidade.

Próximos dias

Nesta sexta-feira (30), a Expo Mogi abre a partir das das 17h. No palco, as atrações começam às 18h30, com show do músico mogiano Kacá Novais e, às 19h30, apresentação do também mogiano MC Caverinha. Já partir das 20h30, quem tomará o palco, como principal atração da noite, é a cantora Anitta.

No sábado (31), as atrações começam com o Arena MC 10 anos e o rapper Rael. Na sequência, a partir das 22h, o palco será ocupado por Vitor Kley. Fechando a programação, no dia 1º de setembro, a Escola de Arte em Dança e a dupla sertaneja Pedro e Luiz subirão ao palco antes do encerramento das festividades da Expo Mogi com Matheus e Kauan. O domingo é o único em que a Expo Mogi abrirá mais cedo, a partir das 11 horas.

Vale lembrar que no domingo (1°), a partir das 9 horas, será realizado o tradicional desfile cívico-militar de aniversário da cidade, na Avenida Cívica.