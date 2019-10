Produtor de Suzano inicia tratativas para ter Mel Lisboa no elenco de novo filme

O cineasta de Suzano, Janderson Rodrigues, revelou que produzirá um novo filme. Ao DS, o produtor suzanense diz estar em fase de pré-produção para um novo filme ‘A menina dos Meus Olhos’. O cineasta antecipou que essa nova produção pode, inclusive, contar com participação especial da atriz e apresentadora Mel Lisboa. Ela ganhou projeção nacional depois de participar da minissérie ‘Presença de Anita’. De acordo com Janderson, a participação está em negociação para definir essa possibilidade dela integrar o elenco do filme.

O filme ‘A menina dos meus olhos’ conta a história de um pintor virgem, de 70 anos, que busca pela obra prima. O elenco é composto por Noelli Pine, Débora Muniz, Tony Ciambra e aguarda a confirmação da participação da atriz Mel Lisboa.

"O pintor tem a concepção da mulher como um templo sagrado. Então ele busca pela sua própria obra prima", frisa Janderson.

Em dezembro deste ano, o cineasta conta que as gravações de ‘Vermelho profundo 2’ deverão iniciar. A trama de terror é baseada em brincadeiras relacionadas aos filmes 'Snuffs'. Segundo o produtor suzanense, os filmes Snuffs são percebidos como uma gravação que mostra cenas reais de morte ou assassinatos.

Contudo, segundo Rodrigues, "a maioria deles é vista como uma lenda urbana, então, não dá para saber o que, de fato, é realmente verdade ou lenda". O diretor do filme, que tem previsão de lançamento para o próximo ano, é Ricardo Corcetti, em conjunto com cineasta suzanense, que fará a produção e fotografia, e Vanessa Alves, Natalia Coutinho e Ney Damascema fazem parte do grupo de atores.

LONGA

Em entrevista ao DS, Rodrigues ainda contou sobre a produção de um longa metragem em estilo 'Grindhouse', o subgênero do terror. Não há, porém, data definida para o lançamento. Serão dois filmes que vão compor o longa: Transkiller e Monster Gym.

PREMIAÇÃO

Ao falar sobre o novo filme, o produtor suzanense comentou sobre a premiação conquistada. Para ele, é importante ser reconhecido. "É prazeroso receber prêmios como este, traz muito reconhecimento", diz. A premiação Arte em Movimento foi entregue, no último dia 12, em Diadema, Grande ABC.