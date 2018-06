Programa de Fomento à Arte e Cultura ações culturais para Mogi

O Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes (Profac), instrumento de fomento a projetos e territórios culturais do município, já rende bons frutos, com diversas iniciativas artísticas em andamento. São 12 as ações culturais em execução ou em fase de articulação, graças aos recursos transferidos a partir da primeira etapa do programa.

Desse total, cinco são do segmento de artes cênicas e uma delas, inclusive, vai se apresentar no Festival de Inverno Serra do Itapety 2018, que chega neste ano à sua décima edição. É o projeto Medeia (I) Material, proposto por Priscila Nicoliche e a Associação Cultural Quântica Laboratório de Arte Contemporânea.

Trata-se de um espetáculo de artes cênicas, cuja dramaturgia se apropria do mito de Medeia, em especial a obra “Margem Abandonada Medeamaterial Paisagem com Argonautas”, de Heiner Muller, além de um fragmento do texto “Cachorro Morto da Lavanderia: os Fortes”, de Angelica Lideal. A peça deve ser apresentada no dia 13 de julho, a partir das 20 horas, no Centro Cultural de Mogi.

Outro projeto da área de artes cênicas, que está em fase de ensaios e tem três apresentações previstas, é “Memórias de Eva e Lilith”, proposto por Maria Waleska Firmino Pinto, também da Associação Cultural Quântica Laboratório de Arte Contemporânea. Com temática feminista, a montagem mostra, ao longo de uma hora, a trajetória das personagens nomeadas no título.

A peça “O Circo de Brinquedo do Palhaço Melancólico” é mais um dos projetos aprovados pelo Profac, que está em fase de ensaios e tem apresentações agendadas em bairros da cidade e também no Centro, no Largo do Rosário. Nos próximos dias 13 e 20, aliás, a iniciativa fará ensaios abertos no Centro Cultural.

Os outros dois projetos cênicos com recursos garantidos pelo Profac e que estão em fase de desenvolvimento por parte de seus criadores e organizadores são “Com Lelé e Lili e Companhia, Hoje é dia de Alegria”, assinado por Denise Andere e “Nuviô ou Quero Cê Balão”, proposto por Rodrigo Romão Batista, da Cooperativa Paulista de Teatro.

Outros segmentos

Além dos cinco projetos de artes cênicas, existem ações de outros cinco segmentos culturais que também estão em andamento graças ao apoio viabilizado pela legislação municipal de fomento.

Da área de mostras e festivais, existe o projeto da 1ª Mostra do Corpo Contemporâneo, articulado por Fernanda Moretti, que deve reunir em um final de semana apresentações de dança contemporânea, improvisação, performances e intervenções em locais que permitem a interação direta com a comunidade. A mostra deve acontecer no mês de agosto e as inscrições já estão abertas. Os interessados devem acessar o sistema online em: mostradocorpocontemporaneo.com.br/login.

Na Literatura, o projeto aprovado é o livro “O Padre e os Outros”, da autora Míriam Amélia, que tem como cenários vários ícones históricos de Mogi e do Brasil, entre eles a Festa do Divino Espírito Santo e um episódio referente ao cotidiano dos primeiros habitantes de Mogi. Para o lançamento, a escritora deve promover uma noite de autógrafos dentro do projeto Terças Literárias e também ministrar oficinas em escolas da rede pública da cidade.

E na linguagem do cinema, vídeo e multimeios, o projeto aprovado e já em execução é o “Cine Combuca”, que promove sessões de cinema em espaços públicos, como praças e ruas.

Dança

Da dança, as duas ações que agora se concretizam são o projeto “Raízes de Gaya”, idealizado pelo Coletivo Cultural Flores de Lótus, que tem como propósito a montagem e circulação de um trabalho de dança circular, que convida o público a um ciclo de reflexões. O projeto já realizou dois ensaios abertos, nos dias 12 e 26 de maio e os próximos passos são três apresentações, que acontecerão neste sábado e depois nos dias 23 de junho e 7 de julho. A primeira e última serão no Parque Centenário e a do dia 23 acontecerá no Parque da Cidade, com horário sempre das 9 às 12 horas.

Outro projeto de dança e que em breve começará a circular pelas escolas da cidade é “Balaio de Gato”, assinado por Beatriz Santana Pozo e que tem como intuito quebrar rótulos em se tratando de categorias de dança.

Patrimônio histórico

O segmento de patrimônio histórico e cultural também foi contemplado pelos editais da primeira etapa do Profac e resultou na aprovação do projeto “Circuito Histórico Artístico Mogiano”, assinado por Rodolfo Médici de Souza. A proposta é utilizar das artes cênicas como ferramenta de resgate do patrimônio histórico e artístico imaterial de Mogi, por meio de intervenções em museus da cidade, como Visconde de Mauá, Guiomar Pinheiro Franco e o Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos.