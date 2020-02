Programa Vivências Culturais abre 600 vagas em oficinas artísticas

Nunca é tarde para aprender a tocar um novo instrumento ou se aventurar nos palcos de um teatro. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Cultura traz uma nova edição do programa Vivências Culturais. A partir de 10 de fevereiro (segunda-feira), serão abertas as inscrições para mais de 600 vagas em oficinas gratuitas de teatro, artes plásticas, música e dança, que serão realizadas nos centros culturais de Suzano.

As matrículas poderão ser feitas até a próxima sexta-feira (14), entre 8 e 17 horas, em seis pontos diferentes da cidade, sendo eles: Casarão das Artes; Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi; Centro Cultural Boa Vista; Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato; e Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido. Já no caso do Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva, os cadastros começam no dia 11 (terça-feira).

Vale destacar que, no ato de inscrição, o interessado deverá preencher uma ficha cadastral e apresentar cópia do documento de identidade com foto, comprovante de endereço e CPF. Na ocasião, o suzanense deve selecionar até duas das 13 oficinas oferecidas: Iniciação Musical, Canto, Violão, Pintura em Tela, Pintura em Tecido, Desenho Artístico, Desenho Infantil, Artesanato, Papel Machê, Ballet, Jazz, Danças Urbanas e Dança Contemporânea.

De acordo com o titular da pasta, Geraldo Garippo, o Vivências Culturais muda a vida de 4 mil suzanenses anualmente. “As oficinas, por serem gratuitas e em todos os centros culturais da cidade, desde a região central até o distrito de Palmeiras, permitem que essas pessoas explorem talentos que não sabiam que tinham ou que, por falta de oportunidade, nunca foram desenvolvidos”, afirmou.

Todas as aulas terão início no próximo dia 17 (segunda-feira). Mais informações podem ser obtidas pessoalmente nos locais de inscrição ou por meio de contato no telefone (11) 4747-4180.