Programação da Cantata de Natal em Suzano segue até o dia 23

Mais de 300 pessoas prestigiaram na noite de quarta-feira (13) a cantata “Um Natal Feliz”, apresentada pelo Coral Nova Geração do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti. Outras apresentações de corais estão programadas para este fim de semana e os próximos dias 22 (sábado) e 23 (domingo) na Praça João Pessoa.

O evento foi promovido pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, como parte das comemorações do “Natal de Luzes 2017”.



O espetáculo que ocorreu no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré teve a participação de 79 artistas, entre membros de corais, convidados, atores e narradores. Na plateia, estiveram presentes o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, primeira-dama Larissa Ashiuchi, vereadores e secretários municipais. Também prestigiaram o evento a dirigente regional de ensino, Vera Lucia Miranda, e a ex-vice-prefeita e ex-primeira-dama de Suzano Viviane Galvão.



Com o tema “Um Natal Feliz”, os artistas retrataram o nascimento e a vida de Jesus Cristo por meio de canções, narração, dramatização e projeções em tela. A apresentação foi conduzida pela maestrina Lucimar de Souza Barbosa e contou com dez canções, em um espetáculo de 1h30 de duração.

O Coral Nova Geração, formado por 42 integrantes com mais de 55 anos que participam das oficinas culturais do Centro de Cultura da Melhor Idade Maria Picoletti, fará sua última apresentação do ano hoje às 20h30, no palco da Praça João Pessoa, no Centro de Suzano.



Programação

Desde o início do “Natal de Luzes 2017”, inaugurado no dia 1º de dezembro, a Secretaria de Cultura vem promovendo a série de apresentações musicais na Praça João Pessoa. As atividades, realizadas de sexta a domingo, contam com apresentações de corais, orquestras, companhias de dança e teatro com o tema natalino em seus repertórios.



Hoje, a partir das 16 horas o Coral Nova Vida abrirá as apresentações, seguido às 20h30 do Coral Nova Geração, formado pelos participantes do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti.

Amanhã, será a vez da Orquestra da Escola Estadual Jussara Feitosa Domschke, a partir das 20h30. E para as 21h30 está marcada a apresentação “O Quarto Rei Mago”, do Teatro de Sombras, com os atores Drico, Gabriel e Patrícia.



No próximo final de semana estão marcadas as apresentações dos corais da Comunidade Kolping São José e da Igreja Cristã Mundial, além da Orquestra Jovem de Suzano, na sexta-feira e da Orquestra de Câmara de Suzano e do Coral Blessed, no sábado .