Projeto Brincando nas Férias tem atividades a partir deste sábado em três parques de Mogi

A partir deste sábado (11), os parques Centenário, Leon Feffer e da Cidade receberão as atividades do programa Brincando nas Férias, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para oferecer opções de lazer gratuitas para as crianças durante o período de recesso escolar. As atividades acontecerão nos três próximos finais de semana (sábados e domingos), das 10h às 16h.

Nos três parques, serão disponibilizados para os participantes brinquedos infláveis, atividades com monitores, cama elástica, pintura facial e futebol de sabão, que é a novidade para esta edição do programa. Todas as atividades acontecerão de forma simultânea nos três locais, oferecendo mais opções para os mogianos.

“Durante o período de férias de verão, os parques de Mogi das Cruzes são bastante procurados pela população. Com as atividades do programa Brincando nas Férias, a Prefeitura oferece mais atrações de lazer para os mogianos, em locais que contam com infraestrutura de qualidade para receber os visitantes”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O secretário lembrou ainda que a realização das atividades nos parques também traz comodidade aos pais, já que os três locais possuem infraestrutura de estacionamento e também atrações para os adultos.

Além das atividades nos parques durante os finais de semana de janeiro, o projeto Brincando nas Férias também terá uma caminhada e um passeio ciclístico, que acontecerão em fevereiro. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) está acertando os detalhes para os eventos e as datas em que eles serão realizados. Estas atividades também serão gratuitas e abertas para a participação de toda a população.

O Parque Centenário fica na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em Cezar de Souza, enquanto o Parque Leon Feffer está localizado na avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, na Vila São Francisco. Já o endereço do Parque da Cidade é rua Jaderlina de Almeida Lopes, no Parque Santana.