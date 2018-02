Projeto Marionnette realiza hoje oficinas culturais e workshop em Poá

O projeto Marionnette, aprovado pelo edital do Programa de Ação Cultural (Proac), dá continuidades, em parceria com a secretaria de Cultura e Educação de Poá, à sua programação. Será realizado, nesta sexta-feira (9), a partir das 9 horas, o workshop gratuito e Mostra de Processo para alunos da escola Complexo Educacional Poaense Professor José Antonio Bortolozzo.

De acordo com um dos fundadores do projeto, Luiz Fernando Reis, essa atividade proporcionará aos alunos interação cultural através de oficinas e o desenvolvimento da arte.

"Durante as atividades apresentamos temáticas do espetáculo que falam sobre as diversas formas de manipulações. Como forma de abranger desde crianças até adultos, queremos através de brincadeiras e dinâmicas trabalhar as expressões corporais, a criatividade, com bate-papo e interações que introduzam ao nosso trabalho”, comenta.

Outra atividade é a Mostra do Processo, onde o grupo por meio do processo criativo realiza ensaios abertos com trechos das cenas que foram criadas. Além de consolidar o trabalho coreográfico, é uma estratégia para instigar aquele público a ir assistir o espetáculo "final" do projeto.

Atrações

O Marionnette ainda apresentará ao longo do ano um total de 12 workshops, que serão realizados nas escolas municipais de Poá e outras 13 apresentações em diversas cidades do Alto Tietê e da Grande São Paulo, uma delas ocorrerá nos dias 7 e 8 de abril no Teatro Contadores de Mentira, em Suzano, pela temporada do edital.

Projeto

Criado no início do ano com o objetivo de oferecer aos bailarinos do Centro de Dança de Poá uma oportunidade de experiência artística profissional e também o desenvolvimento na formação do público para dança.

O grupo surgiu em 2010 no município de Poá, e desde então atua na cidade no desenvolvimento de artistas e na formação de público para dança.

Durante a trajetória da companhia, foram desenvolvidos inúmeros trabalhos para serem apresentados na cidade, datas comemorativas, festivais e mostras de dança.

Com isso, o projeto também busca uma autonomia como grupo independente, visando realizar uma investigação sobre manipulação e controle que a sociedade sofre, e a partir disto, de forma lúdica, aprofundar uma pesquisa coreográfica para comunicar e gerar reflexão ao público direto e indireto.

"Realizaremos mostras como oficinas de dança nas escolas públicas e centros culturais de Poá, além de oficinas, espetáculos e as apresentações. Além disto, acreditamos que por estarmos inseridos no município, há um grande interesse do grupo em fomentar a formação de público na cidade para que futuramente possamos realizar trabalhos que sejam pagos, parte ou completamente, pelo público que usufrui e assim potencializar outros caminhos para o desenvolvimento da arte, além das políticas públicas já existentes", ressalta.