Projeto 'Música para Todos' chega neste domingo a Arujá

O projeto “Música para Todos” chega a Arujá. No dia 27 de outubro, a partir das 9h, no Calçadão da Avenida Amazonas, haverá apresentação da Orquestra de Violeiros Terra da Uva, de Jundiaí, além de oficinas e muitas atividades para as crianças. Todas as atividades são gratuitas. O projeto tem patrocínio da empresa MAHLE, através do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – ProAC, com a realização da Fatto Desenvolvimento de Projetos Culturais e Esportivos e apoio da Secretaria de Cultura e da Prefeitura da Cidade de Arujá e do Projeto Mais Vida da empresa MAHLE.

O objetivo visa difundir a música de viola brasileira, apresentando diferentes composições, timbres e concepções rítmicas, valorizando a música de raiz e possibilitando à população ter acesso a apresentações de alto nível.

“É uma maneira de resgatar tradições desse gênero da música e valorizar as raízes de nossa cultura, com canções que relatam a vida dura de nosso povo, a lida com o gado e o trabalho árduo nas roças e plantações, além de facilitar o acesso a fontes culturais e promover a integração social, a cultura e o lazer”, diz Paulo Reis, relações-públicas da Fatto Desenvolvimento de Projetos Culturais e Esportivos.

Durante a apresentação haverá interação do maestro com o público, visando difundir a história da música de raiz. Em um telão serão exibidos trechos de filmes nacionais que retratam a história da cultura brasileira e suas manifestações artísticas.

ORQUESTRA DE VIOLEIROS TERRA DA UVA

A Orquestra de Violeiros Terra da Uva, de Jundiaí, é composta por 29 músicos, já conquistou prêmios e ganhou destaque em programas de TV. Em 2012 foi marcante a participação que o grupo fez juntamente com o coral Cia. Canto Vivo no canal ESPN Brasil, tocando um arranjo próprio do Hino da UEFA Champions League, nas cordas da viola caipira.

Em 2013, foi uma das homenageadas pelo Prêmio Rozini de Excelência em Viola Caipira, ficando entre as três melhores orquestras de viola do país. No mesmo ano, foi uma das premiadas em um projeto da Sennheiser, chamado Mapa da Música Brasileira.

O ano de 2015 foi importante para a Orquestra, pois foi contemplada com o Prêmio de Estímulo à Cultura da Prefeitura Municipal de Jundiaí, com o projeto de gravar seu segundo DVD, que contou com a participação dos artistas João Araújo e Rodrigo Delage. Também nesse ano, gravou seu primeiro videoclipe e ainda participou do aclamado Festival de Viola e Gastronomia de Piacatuba, em Minas Gerais.

As conquistas continuaram no ano seguinte: em junho de 2016, a Orquestra fez apresentação no novo SESC Jundiaí e em setembro foi ao ar uma matéria no Domingo Legal, do SBT, onde a Orquestra tocou ao lado de Marcelo Costa e Sérgio Reis.

OFICINAS GRATUITAS

O projeto contemplou uma Oficina de Viola Caipira, com o objetivo de mostrar ao público uma visão panorâmica sobre a Viola Caipira. Foram abordados temas como: a história da música caipira, os principais artistas e compositores do gênero, os principais ritmos executados na viola caipira, tudo contextualizado através de canções que representam cada época em uma linha do tempo.

OFICINAS CULTURAIS

No local, haverá tendas com oficinas de pintura no rosto, desenhos com guache e giz de cera, além de tendas com aferição de pressão, avaliação física e nutricional.

Sobre a MAHLE

A MAHLE é um dos principais parceiros internacionais de desenvolvimento e fornecedor da indústria automotiva, além de pioneira na mobilidade para o futuro. O Grupo MAHLE está comprometido em tornar o transporte mais eficiente, mais ambientalmente correto e mais confortável por meio da otimização contínua do motor de combustão interna, voltando-se para o uso de combustíveis alternativos e lançando a fundação para a introdução global da mobilidade elétrica.

O portfólio do grupo encaminha todas as questões essenciais relacionadas ao trem de força e tecnologia do ar condicionado – tanto para propulsores de combustão interna quanto para a mobilidade elétrica. Os produtos MAHLE estão instalados em pelo menos metade dos veículos em todo o mundo. Componentes e sistemas MAHLE também são usados fora da estrada – em aplicações estacionárias, máquinas móveis, transporte ferroviário e também em aplicações marítimas. A empresa possui o Programa MAHLE de Responsabilidade Social que contempla várias iniciativas sociais, voltadas à educação, inclusão de jovens no mercado de trabalho, motivação e incentivo ao trabalho voluntário junto aos colaboradores e às comunidades.





Sobre a FATTO PROJETOS

A FATTO PROJETOS é uma empresa especializada na consultoria de projetos culturais e esportivos, no desenvolvimento de políticas de patrocínios com incentivos fiscais, buscando soluções inovadoras que façam da cultura e do esporte um negócio de sucesso. Nosso objetivo visa contribuir para o exercício da cidadania, da responsabilidade social e do desenvolvimento humano sustentável.







Serviço:

Oficina de Viola Caipira

Dia: 19 de outubro

Horário: das 9h às 11h

Local: Escola Municipal Livre de Música Edmundo Ramos Barbosa

Rua Espanha 720, Jardim Rincão

Arujá –SP





Música para Todos

Dia: 27 de outubro

Horário: das 9h às 12h

Local: Calçadão da Avenida Amazonas, altura do nº 40, Centro

Arujá - SP





Programação:

9h às 12h – Aferição de Pressão, Avaliação Física e Nutricional

9h às 12h – Oficinas Culturais

10h30 às 11h30 – Orquestra de Violeiros Terra da Uva

12h – Encerramento