Projeto oferece aulas de música gratuitas para crianças de Itaquá

O diretor e fundador da Orquestra Moderna e da Rede de Bandas Marciais do Alto Tietê, Daniel Valeriano, participou do programa 'DS Entrevista', na última quinta-feira. Durante a entrevista, Daniel Valeriano comentou sobre seus projetos na região incluindo aulas de música gratuitas para crianças e adolescentes, em Itaquaquecetuba.

Graduado em música, com pós em gestão de projeto e MBA em marketing, Daniel Valeriano possui vasta experiência no mundo da música. O músico é diretor e fundador de projetos sociais que visam ensinar música para crianças e adolescentes. Atualmente, Daniel Valeriano, é o principal organizador da Orquestra Moderna e da Rede de Bandas Marciais do Alto Tietê.

Na região, o enfoque do músico é resgatar a tradição das bandas Marciais. O projeto que ensina a modalidade já é sucesso na cidade de Poá e agora começa sua jornada por Itaquaquecetuba. As aulas são totalmente gratuitas e voltadas para jovens entre 10 e 15 anos. No momento, o projeto é custeado por empresas através da Lei Rouanet de incentivo à cultura.

O diretor afirmou que as bandas marciais fazem parte da identidade cultural no Alto Tietê. "O projeto de resgate das bandas já foi realizado em Poá e foi um sucesso. Agora estamos iniciando uma nova fase em Itaquá. Nos dois municípios os projetos são realizados com recursos das leis de incentivo fiscal, sem nenhum auxílio dos órgãos municipais", afirma.

Durante as aulas, os jovens aprendem teoria musical, iniciação a instrumentos de sopro e percussão e educação em música. "Em apenas um semestre, já temos crianças que conseguem tocar os instrumentos e ler as partituras. Música é tempo de estudo, primeiro os jovens devem conhecer o instrumento e começar a aprender as técnicas dentro de seu próprio tempo", conta.

"Devemos sempre nos lembrar de que é possível fazer cultura no Alto Tietê. Nós temos um bom espaço para isto e pessoas muito competentes no ramo querendo este tipo de atividade. Nós temos muito campo e a possibilidade de ampliar a área cultural na região é sempre grande", finaliza.

A inscrição para o projeto das bandas marciais de Itaquaquecetuba pode ser feita através do site www.bandasaltotiete.com.br. Lembrando que um dos requisitos para a inscrição é a idade entre 10 e 15 anos e deve frequentar a escola. As aulas acontecem nas segundas, quartas e sexta-feiras. Os alunos selecionados para o projeto são notificados por telefone.

