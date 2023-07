Projeto 'Oficina Corporal' encerra atividades do semestre na Arena Suzano

O projeto “Oficina Corporal” da Prefeitura de Suzano encerrou na última quinta-feira (06/07) as ações do primeiro semestre de 2023 com atividades marcadas por uma aula especial de dança abordando a temática junina. Na oportunidade, os alunos também realizaram exercícios de aerohiit, uma variação Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (Hiit). A iniciativa, que foi realizada na Arena Suzano, localizada dentro do Parque Municipal Max Feffer, contou com a presença de 160 pessoas e foi conduzida pelas professoras Tamires Lúcio (Educação Física) e Patrícia Moreira (Dança), além do diretor do parque Milton Paiva.

Atualmente, a “Oficina Corporal” conta com cerca de 2,3 mil alunos matriculados, sendo uma média diária de frequência de 150 pessoas. Ao longo do semestre os participantes tiveram à disposição atividades de pilates de solo, circuito funcional, aulas de dança, GAP (glúteos, abdômen e pernas), hiit e aerohiit.

A previsão é que o retorno das aulas aos integrantes já matriculados no projeto ocorra em 25 de julho. Por sua vez, os interessados em participar das atividades no próximo semestre devem realizar os cadastros sempre na primeira segunda-feira de cada mês, das 8 às 11 horas, na Arena Suzano, a partir de 7 de agosto. Para isso, no momento da inscrição, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar um documento de identidade com foto, um comprovante de residência e uma foto 3x4.

Caso o interessado possua algum tipo de alteração cardíaca, doença cardiovascular ou qualquer enfermidade que comprometa a realização de exercícios físicos, é necessário a apresentação de um atestado médico com liberação para prática esportiva.

De acordo com Tamires, o semestre foi extremamente produtivo e a grande quantidade de alunos reflete a qualidade das atividades. “Pudemos trabalhar diversos campos da consciência corporal e a qualidade do conteúdo oferecido e exercitado nas aulas denota a excelente adesão que o público suzanense teve ao projeto. Visamos acolher o máximo de pessoas possível e, assim, garantir um momento de saúde, lazer e diversão. Por esta razão os alunos podem escolher os horários das aulas, ação que torna a experiência ainda mais inclusiva”, ressaltou a professora.