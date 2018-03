Promovendo incentivo à leitura, espetáculo infantil “A Cidade dos Livros” é atração neste final de semana

A falta de interesse pela leitura, provocada pelo avanço da tecnologia, é tema do espetáculo infantil “A Cidade dos Livros”, da Trupe de Quintal Simbólicos (TQS!). Somando mais de 20 apresentações no Alto Tietê, a atração chega ao Galpão Arthur Netto neste final de semana, refletindo sobre a importância dos livros como fontes de ensino e imaginação. As apresentações ocorrem no sábado (17) e no domingo (18), às 19 horas, na Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, Jardim Santista, em Mogi das Cruzes. Os ingressos custam a partir de R$ 5 e a classificação é livre.

O mundo da imaginação, proporcionado pelos livros, está em risco. O problema se deve ao desenvolvimento desenfreado da tecnologia. Preocupados, os personagens Canela de Papel, Fadinha Cidinha e Sabedoriase unem para enfrentar o Capitão Mídia, que está incentivando o público infantil a deixar os livros de lado. A turma do bem se torna ainda mais forte com a ajuda de duas crianças: Pipoca e seu amigo Paçoca.

Inicialmente idealizada para apresentações em escolas infantis, a peça se mostra fundamental ao abordar um tema educativo e cada vez mais atual entre todas as idades. O enredo evidencia que o os jogos eletrônicos podem ser fonte de diversão, bem como a leitura, que não deve ficar em segundo plano. A montagem ainda busca incentivar as crianças a criarem suas próprias histórias, dando espaço à imaginação.

A Trupe de Quintal Simbólicos surgiu em 2014, na cidade de Mogi das Cruzes, quando o diretor Filipe Amato decidiu reunir um grupo de atores para remontar um espetáculo. Como a proposta não estava fluindo bem, o grupo decidiu apostar em um novo projeto. Nascia “A Cidade dos Livros”, adaptada pelo diretor e por Rosangela Nogueira, professora que trabalhava com ele na época.A primeira apresentação ocorreu em dezembro de 2015e já foi vista mais de 20 vezes em Mogie Suzano.

Os ingressos custam R$ 10, mas as crianças de até 10 anos pagam R$ 5.O Galpão Arthur Netto fica na Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, no Jardim Santista.

