Recital traz obras de compositores como Erik Satie e Philip Glass ao Theatro Vasques

No dia 22 de dezembro, sábado, às 19 horas, o pianista Murilo Mazzotta apresenta, no Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes, o recital Panorama Minimalista. Os ingressos têm preços populares.

Mazzotta iniciou sua trajetória aos 10 anos, em sua cidade natal, Franca, no interior de São Paulo. Estudou piano com Lúcia Garcetti e, mais tarde, decidido a se tornar pianista profissional, mudou-se para São Paulo para estudar no Instituto de Artes da Universidade Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Na universidade, onde formou-se bacharel em piano em 2009, foi aluno de professores como Atílio Mastrogiovanni e Cláudio Richerme.

Também participou de masterclasses com pianistas como Gilberto Tinetti, Eduardo Monteiro, Fernando Corvisier e Flávio Augusto. Há mais de 10 anos, vem desenvolvendo um trabalho pedagógico voltado ao ensino do piano, o que inclui a produção de um método próprio. Após pesquisas no campo da música e do ensino musical, aprofundou-se no movimento artístico minimalista. Atualmente, também se dedica à composição, produzindo obras cuja estética se aproxima de compositores como o japonês Ryuichi Sakamoto e o norte-americano Philip Glass.

No repertório do recital, há obras de um antecessor do movimento minimalista: o compositor francês Erik Satie, que foi revolucionário ao propor uma textura musical mais simples em obras como as Gymnopédies e as Gnossiennes, compostas no final do século XIX. Já Philip Glass, conhecido como um dos mais célebres compositores minimalistas, será representado por quatro composições.