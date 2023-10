Rinas Francisco lança álbum no Espaço Opereta neste sábado

O Espaço Cultural Opereta, em Poá-SP, recebe neste sábado (4), às 20 horas, o show do cantor e compositor Rinas Francisco. O artista estreia o novo álbum “Com os pés no chão”, que já está em todas as plataformas digitais. Os ingressos custam R$ 15 e associados da Opereta, pessoas com mais de 60 anos, estudantes e pessoas com deficiência têm direito a meia entrada. A classificação é 10 anos.

Com os Pés no Chão” contém dez faixas escritas pelo artista durante a pandemia. “Conforme fui compondo as canções durante um período muito caótico das nossas vidas, eu não pressentia um sentido em meio aos sentidos. Porém, na junção das poesias, eu preenchi um significado único que estava exposto e sem pretensão nenhuma de ser algo planejado. Surge, então, o conceito ‘Com os Pés no Chão’, que sempre carreguei e não tinha me visto”, comenta Rinas.

Os temas das canções refletem os pensamentos e devaneios do cotidiano: o tempo, a saudade, a cidade, a luta, os cruzamentos, o desespero, a paixão e as suas angústias. “Este espetáculo é um convite a se olhar no espelho, reconhecer os seus cravos, raízes e espinhas. Para reconhecer o presente, é preciso conhecer o passado. Somos tudo aquilo que já foi. Não há nada de novo sob o sol. Não há como escapar - você é seus avós”, completa o artista.

Para o espetáculo, Rinas Francisco irá se apresentar com a banda Bivoltz, composta por Lucas Morais, Fernanda Zorah, Oli, Samuel Chapela e Victor An. “Montei uma banda para a apresentação do álbum. Está tudo muito bem produzido, os meninos são muito bons. Estamos construindo um show para além das músicas - espero que todos gostem”, concluiu.

Local

O Espaço Cultural Opereta é localizado na região central, próximo à estação Poá da CPTM e possui ambiente rústico e muito procurado pelo público de artistas, coletivos e produtores culturais da região do Alto Tietê. Com capacidade para 70 pessoas, oferece infraestrutura básica de som e luz para apresentações de shows, peças teatrais, bar e área externa de convivência.

Serviço

Rinas Francisco e banda Bivoltz - Com os pés no chão

Data: 04/11

Horário: 20h

Local: Espaço Cultural Opereta - Rua Dr. Emílio Ribas, 168 - Vila Sopreter, Poá SP

Valor: R$ 15 (valor único); - venda de ingressos antecipada, distribuição 1h antes; meia entrada para associados, estudantes, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos.

Classificação: 10 anos

Informações: 11 4634-1175 (WhatsApp) Links de vídeos de clipes das músicas do álbum Música: Compartilha, por favor https://youtu.be/7jrPnZ0wV8A?si=LT4IcQNhoXxadLZO

Música: Visceral https://youtu.be/-JtN1RnMtew?si=KZbB_uEX24D43m4J

Música: Você se perdeu https://youtu.be/8Tys2hf_ZPY?si=JyoUkuiWzQaiGXmT