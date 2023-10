São Paulo divulga agenda cultural durante o mês das crianças

As instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo realizam, no mês de outubro, diversas atividades voltadas para o mês e dia das crianças. Os Museus, Bibliotecas, Fábricas de Cultura e Oficinas Culturais disponibilizarão as atividades em diversas regiões, com inscrições gratuitas.

Entre as atividades que serão oferecidas está a inauguração da exposição Futebol de Brinquedo, no dia 12, no Museu do Futebol, que será um mergulho na memória afetiva dos brinquedos da modalidade esportiva. Haverá espaço lúdico para primeira infância e brinquedos infláveis como o Surf Mecânico, Escalada e Desafio do Chute a Gol. Às 14h, as crianças também poderão acompanhar uma contação de histórias relacionada ao tema da exposição. Ainda na área externa, estarão um Pregobol gigante e um Pebolim humano que são parte da exposição, disponíveis para o público usar à vontade.

O Museu da Língua Portuguesa preparou uma ampla programação gratuita para receber o público infantil e infantojuvenil no Dia das Crianças. As atividades vão se estender das 9h às 18h e acontecerão em vários espaços do Museu. Diversão não vai faltar, e o que é melhor: com entrada gratuita para visitar as exposições para todas as pessoas no dia do feriado, 12.

No Museu das Culturas Indígenas, em 12/10, a criançada poderá se divertir com brincadeiras indígenas da Aldeia Itapu, às 10h e às 14h. O grupo de Registro (SP) realizará atividades lúdicas e brincadeiras para o desenvolvimento da coordenação motora das crianças que vivem nas comunidades.

O Teatro Sérgio Cardoso oferece o evento “Rua de Brincar”, com uma programação inteiramente gratuita para toda a família curtir com a criançada. A celebração, que acontece em frente ao teatro a partir das 10h30, tem apoio da Prefeitura de São Paulo através da Secretaria de Cultura. O trecho da Rua Rui Barbosa onde está localizado o Teatro Sérgio Cardoso (número 153) será fechado especialmente para o evento, para o oferecimento de mais de uma dezena de atividades, entre música, circo, teatro, contação de história, recreação e brinquedos.

Os educadores do Museu Casa de Portinari, irão propor às crianças visitantes um circuito de jogos e brincadeiras, além dos brinquedos contemporâneos à infância de Candido Portinari como pula corda, bola de meia, pião, bugalha, diabolô, bilboquê, bola de gude, peteca, leitura, desenho livre com lápis de cor e muito mais, de 10/10 a 13/10, das 10h às 16h.

Se for passear com a família em Campos do Jordão, coloque no roteiro uma visita especial ao Museu Felícia Leirner, onde o Núcleo Educativo irá oferecer telas e tinta guache aos visitantes para que possam explorar a criatividade e pintar sua própria tela, resgatando referências da infância. Além de estimular os sentidos, a atividade auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, incentiva na percepção das cores e desenvolve a parte da criatividade, pelo fato de a expressão artística estar ligada totalmente à imaginação, nos dias 15/10, 28/10 e 29/10, em diversos horários.

Confira os destaques da programação do mês das crianças:

CAPITAL

Museu do Futebol

Programação do Dia das Crianças

9h: Abertura da Exposição Futebol de Brinquedo

11h: Apresentação da Orquestra Infantojuvenil Unibes

11h às 12h30: Atividade Educativa – | Pakayembi

14 às 15h: Atividade Educativa | Oficina de Coroas

14h às 15h: Atividade Educativa | Memoriball Mascotes

14h às 14h40: Contação de histórias na área externa

Data: 12 de outubro

Horário de visitação da exposição: 9h às 17h

Endereço: Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu – São Paulo

Mais informações aqui

Museu da Língua Portuguesa

Festival Dia das Crianças 2023

Haverá contação de histórias, palhaçaria, shows musicais e de mágica, apresentação de artistas em perna de pau e brincadeiras populares que ocuparão o Saguão, o Pátio B e até mesmo a calçada do Museu.

Data: 12/10

Horário: das 9h às 18h

Endereço: Praça da Luz, s/nº – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Museu das Culturas Indígenas

Brincadeiras indígenas da Aldeia Itapu Mirim

O Museu recebe grupo da Aldeia Itapu Mirim (Registro – SP) para celebrar o Dia das Crianças com atividades lúdicas, que refletem a cultura Guarani Mbya. A prática de brincadeiras e jogos tem como objetivo o desenvolvimento da coordenação motora das crianças da Aldeia.

Data: 12/10

Horário: Às 10h e às 14h

Endereço: R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo – SP

Mais informações aqui

MIS

Maratona Infantil

A Maratona Infantil é um programa mensal do MIS que a cada edição ocupa diversos espaços do museu com programação cultural gratuita para crianças e suas famílias. Entre as atrações destacam-se contações de histórias, oficinas práticas de diversas técnicas e linguagens, peças de teatro, espetáculos musicais e de mágica, sessões de cinema entre muitos outros.

Data: 22/10

Horário: das 10h às 17h

Endereço: Av. Europa, 158, Jd. Europa São Paulo – SP

Mais informações aqui

Pinacoteca de São Paulo

JogaJunto

Jogos relacionados a obras do acervo que proporcionam a interação em família e em grupo e estimulam um olhar atento, curioso e divertido sobre as obras de arte.

Data: 07, 12, 14, 15, 21, 22 e 28/10

Horário: das 10h30 às 15h30

Endereço: Praça da Luz, 2 – Luz, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Pinacoteca Contemporânea

Brincadeiras Infantis

Venha se divertir e aproveitar para (re)descobrir antigas brincadeiras infantis e explorar esse novo espaço da arte. A participação é gratuita.

Data: 29/10

Horário: das 11h às 13h e das 14h30 às 16h30

Endereço: Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Pinacoteca Contemporânea

Brincadeiras Infantis

Venha se divertir e aproveitar para (re)descobrir antigas brincadeiras infantis e explorar esse novo espaço da arte. A participação é gratuita.

Data: 29/10

Horário: das 11h às 13h e das 14h30 às 16h30

Endereço: Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Teatro Sérgio Cardoso

Rua de Brincar

10h30 – “Feitos para voar” – Grupo Três Marias e Um João

11h às 14h – Oficina de fantasia, máscaras e criação de personagens mágicos

11h30 – “Dois Baús” – Cia do Elefante

12h30 – “Já Elvis?” – Trupe Cia de Histórias

14h – Beatles Para Crianças

15h30 – “Show dos Becker” – Irmãos Becker

16h30 – “Histórias Negras” – Liruê Cia de Histórias

Durante todo o evento – pintura facial, pernaltas itinerantes, piscina de bolinhas, tobogãs, cama elástica, pula-pula, pipoca, algodão doce e monitores.

Data: 12/10

Horário: 10h30

Endereço: R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Oficina Cultural Alfredo Volpi

Espetáculo Energía – Cuca Maravilha

No espetáculo “Energía”, Cuca Maravilha coloca o pé na estrada em busca do calor que uma ardente plateia pode oferecer. Ela se diverte e brinca procurando a liberdade através do riso. Monociclo, cordas, malabares e bolas de cristal formam parte do seu jogo e, desta maneira, convida o público a ser parte do espetáculo. Público e palhaça vivem a glória do circo, que sai da lona para conquistar os lugares comuns. Soltando o imaginário, transitam entre o risco e a ternura, o deslumbramento e o fracasso.

Data: 14/10, sábado

Horário: 15h às 16h

Necessário retirar ingresso 15 min antes

Endereço: Rua Américo Salvador Novelli, 416 – Itaquera, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Show: Mundo Aflora

Concebido pelos músicos brincantes Angelo Mundy e Flora Poppovic, o espetáculo Mundo Aflora é um convite para acompanhar uma jornada fantástica de dois músicos viajantes. Com coreografias, números de música corporal, instrumentos musicais feitos com sucata e momentos de brincadeiras com a plateia, a apresentação transcende a experiência comum de um show de música.

Data: 14/10 – sábado

Horário: 12h às 13h

Não é necessário retirar ingressos

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Caracterização Facial Lúdica

Caracterizações expressivas de elementos da natureza e personagens diversos serão realizadas gratuitamente. A atividade visa promover a transformação da magia do encantamento e da ludicidade em realidade através da maquiagem.

Data: 12/10

Horário: 13h30 às 14h30 e 14h45 às 15h45

Endereço: R. Joaquim Pimentel, 200 – Brasilândia, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Rock-Kids: Clássicos de Rock & Blues

A boa música do Rock & Blues será apresentada ao público jovem que tem interesse em conhecer um pouco destes gêneros musicais. O repertório promete unir gerações ao trazer grandes sucessos de outrora.

Data: 12/10

Horário: 14h às 15h

Endereço: R. Joaquim Pimentel, 200 – Brasilândia, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Show das Princesas

O reino encantado onde vivem todas as princesas precisa de ajuda e somente a união das donzelas é quem pode salvá-lo! Para isso elas se juntarão em uma grande festa de músicas e danças onde a magia infantil voltará a reinar por entre os reinos. Além de render boas risadas e despertar no público o sentimento de amizade e respeito, esse divertido encontro promete ser um verdadeiro show entre Ariel, Moana, Cinderela, Mirabel, Isabela e seus respeitados príncipes.

Data: 12/10

Horário: 13h às 13h40

Endereço: R. Joaquim Pimentel, 200 – Brasilândia, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Fábrica de Cultura Brasilândia

Festa das Crianças [Dia de Brincar]

Para celebrar o Dia das Crianças, a Fábrica de Cultura da Brasilândia preparou uma programação especial cheia de atividades divertidas para todas as idades! Convidamos pais e filhos para comemorar conosco junto ao Projeto Espremedor, que traz gincanas, oficinas, apresentações musicais, jogos do mundo, brinquedos infláveis gigantes e pintura facial, para toda criançada.

Data: 21/10

Horário: das 12h às 17h

Endereço: Av. General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Fábrica de Cultura Capão Redondo

‘Ocupa Zero’: Mês da Infância na Fábrica Capão

Neste mês que lembramos e cultivamos a infância, faremos o famoso OCUPA ZERO, com atrações como futebol de sabão, algodão-doce e pipoca, para aquecer a criançada do bairro para apresentação de circo no período da tarde no andar zero da Fábrica de Cultura.

Data: 11/10

Horário: das 10h às 17h

Endereço: Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Fábrica de Cultura Diadema

Festa das Crias

Fazer uma criança sorrir é um ato sagrado, e mais uma vez a Fábrica de Cultura Diadema se junta ao coletivo ATQN (Antes Tarde do que Nunca) para celebrar o “brincar”. Tendo por objetivo o incentivo do lazer, esporte, música, literatura, cultura e arte. Haverá a presença dos moradores, crianças, artistas, músicos e todos os que estejam com o intuito de celebrar um dia alegre e divertido.

Data: 21/10

Horário: das 15h às 22h

Endereço: R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema – SP

Mais informações aqui

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Festa do Dia das Crianças

As crianças não podem perder essa festa! Teremos a apresentação de Barbie, caixa da Barbie, Toy story, Mickey, Minnie, Hulk, Mulher Maravilha, Batman, além de número de palhaçaria e mágica, apresentação da Dança Cigana, brinquedos, além da pipoca e do algodão doce de graça.

Data: 22/10

Horário: das 12h às 17h30

Endereço: R. Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo – SP

Mais informações aqui

Fábrica de Cultura Osasco

Celebrando a Alegria e a Imaginação

A Fábrica de Cultura 4.0 Osasco apresenta uma programação rica e diversificada para a Semana da Criança e do Adolescente. Com atividades envolventes como expedições históricas, contos africanos, filmes de terror leves e dança Just Dance, com o objetivo criar momentos alegres e educativos.

Programação:

Dia 11, quarta-feira, às 15h | CONTOS AFRICANOS COM CONTA MARIA [Teatro]: apresenta histórias da cultura afro-brasileira de maneira envolvente através do registro oral.

Dia 13, sexta-feira, às 10h | CINE TERRORZINHO: uma maratona de filmes de terror cuidadosamente selecionados para os pequenos amantes da adrenalina.

Dia 13, sexta-feira, às 19h | CINE TERROR [SEXTA-FEIRA 13]: Maratona de filmes de terror em uma sexta-feira 13, projetada para os amantes do medo.

Dia 14, sábado, das 10h às 17h | FESTIVAL INFÂNCIA E JUVENTUDE NA FÁBRICA: Comece com uma celebração de dança Just Dance, onde todos são convidados a se movimentar e se divertir. Às 16h, mergulhe na mágica história de “Boizinho de Brinquedo” com a Trupe Pano de Roda, uma aventura teatral para toda a família. Além disso, muitos jogos e brincadeiras com a equipe da Fábricas de Cultura Osasco para encerrar o festival.

Endereço: R. Santa Rita – Rochdale, Osasco – SP

Mais informações aqui

INTERIOR

Família no Museu

Data: 14, 15, 21, 22, 28 e 29/10

Horário: das 10h às 16h

Endereço: R. Coroados, 521 – Centro, Tupã – SP

Mais informações aqui

Museu Casa de Portinari

BrinCandinho

Os educadores do Museu Casa de Portinari, irão propor às crianças visitantes, um circuito de jogos e brincadeiras, além dos brinquedos contemporâneos à infância de Candido Portinari.

Data: 10 a 13/10

Horário: Terça a Sexta-feira, das 10h às 16h

Endereço: Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski – SP

Mais informações aqui

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Família no Museu: Toda Criança é um Artista

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Núcleo Educativo irá oferecer telas e tinta guache aos visitantes para que possam explorar a criatividade e pintar sua própria tela, resgatando referências da infância.

Data: 15, 28 e 29/10

Horário: 15/10, às 15h; 28 e 29/10, às 11h e às 15h

Endereço: Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Mais informações aqui