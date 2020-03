Sarau na Opereta vai reunir ex-alunos de oficinas culturais neste sábado

O Espaço Cultural Opereta terá neste sábado (14), às 20 horas, a realização de um Sarau Artístico, organizado pelos ex-alunos do Núcleo de Música. A proposta é reunir amigos e convidados para apresentações de diversas expressões artísticas. A atividade é gratuita e o encontro será livre para todos os públicos.

O Sarau na Opereta terá a coordenação dos ex-alunos do Núcleo de Música. Desde o início deste grupo já passaram cerca de 200 pessoas, que na época ainda eram crianças e tiveram suas primeiras aulas de teoria musical, coordenada por Luciene de Azevedo. Hoje, a maioria já adulta e algumas atuante em diversas áreas da cultura e da arte farão este reencontro para reviver histórias e memórias, com canções do repertório da música popular brasileira. Em 2013, uma das principais apresentações foi do musical "O Quintal", no Teatro Dr. Armando de Ré, em Suzano.

Segundo um dos organizadores, Fílipi Lima, que participou do Núcleo como aluno e instrutor e hoje tem licenciatura em Música, a proposta é reunir não somente ex-alunos das oficinas de música, mas também das demais oficinas já realizadas no projeto Mãos à Obra, que deve abrir novas inscrições em abril. O microfone também estará aberto para o público que quiser se expressar e mandar o seu recado.

O projeto

Desde 2010, a Opereta atua como Ponto de Cultura no Estado de São Paulo. O projeto que consagrou a obtenção deste certificado há oito anos foi o “Mãos à Obra”, que é destinado a formação de adolescentes (a partir de 14 anos) e adultos para atuarem no crescente mercado de produções culturais e de entretenimento realizadas, principalmente, na região metropolitana. Durante seis meses, os alunos desempenham funções referentes à produção, organização, montagem e desmontagem, logística, comunicação visual e registro de imagens de espetáculos de artes cênicas, além de poderem atuar em projetos de feiras, congressos e outros eventos. Na última etapa do curso, os alunos participam de uma montagem artística realizada inteiramente por eles, desde a ideia inicial à pós-produção.

SERVIÇO

Sarau na Opereta

Data: 14/03

Horário: A partir das 20h

Local: Espaço Cultural Opereta - Rua Dr. Emílio Ribas, 168 - Vila Sopreter, Poá, SP

Valor: Grátis

Classificação: Livre

Informações: 4634-1175