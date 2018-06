Sarau 'Nossas Vozes' é atração de sábado no Centro Cultural de Palmeiras

Com intuito de trazer atrações culturais gratuitas para a população suzanense - incluindo dança, música, capoeira e teatro -, o Sarau “Nossas Vozes” em sua terceira edição, será realizado no sábado (23), a partir das 13 horas no Centro Cultural de Palmeiras.

Além disso, o evento cultural que conta com a realização do projeto Lucas Quiles e parcerias como o da Prefeitura de Suzano, Estúdio Seiva 360 e Professor Chokito da Capoeira, terá cerca de 20 atrações estendendo a programação até as 21 horas no espaço.

Para o idealizador do evento, Ronaldo Aparecido de Souza, o Ronaldo Rocha, a intenção é promover e divulgar movimentos culturais na região mais afastada da cidade. “O objetivo é trazer cultura àqueles menos desfavorecidos. São várias pessoas que não tem condição de ir ao Centro. Então, levaremos para eles essa programação cultural”, explicou.

Com o propósito de reunir atividade lúdicas e recreativas, o Sarau conta também com a participação de voluntários de escolas municipais e estaduais da região, como a Escola Estadual (E.E.) Chojiro Segawa.

Dentre os voluntários, estão os alunos João Victor Santos Martins (1º tesoureiro do Grêmio Estudantil), Ygor Albuquerque de Andrade (diretor de Esportes do Grêmio Estudantil), Vinicius de Lima Souza e Silva, Vitor Andrade e Renato Santos.

Para atrair o máximo de pessoas, o organizador do evento diz também que a divulgação está sendo feita em todas as escolas municipais e estaduais da região. Ele frisou que a expectativa é atrair aproximadamente mil pessoas ao longo do dia.

“Em outros eventos como o Sarau Suburbanos, conseguimos atrair 500 pessoas no dia. Outro que foi realizado em novembro do ano passado, foram aproximadamente 400 pessoas. Neste ano, que será a terceira edição e a primeira com o nome (Nossas Vozes), estimamos atingir a marca de mil pessoas”, afirma.

Doação

Com a ideia de expandir solidariedade para outras pessoas, o Sarau realizará também no mesmo dia, o recebimento de alimentos não perecíveis e agasalhos em bom estado para distribuir em entidades da região.

“Nossa intenção é promover outras edições neste ano e atrair vários voluntários como essas e outras ações. Estamos ansiosos com o evento deste sábado. Convidados a primeira-dama, Larissa Ashiuchi e o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), para nos prestigiarem. Contamos com a presença de todos, pois é de grande importância para o crescimento e a realização de outros saraus ”, enfatizou Rocha.

Serviço

O Centro Cultural de Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva fica localizado na Rua TV Crispim Adelino Cardoso, 42 no bairro Recanto Feliz. Informações através dos telefones (11) 4751-3005 e 94237-4740.