Secretaria da Cultura do Estado divulga principais atrações culturais de São Paulo

O Estado divulgou uma lista de atrações culturais que poderão ser acompanhadas de forma gratuita, durante o feriado de Finados, de 2 a 5 de novembro. Para facilitar a escolha, a Secretaria da Cultura estadual indicou algumas atividades que serão realizadas em museus, bibliotecas, Oficinas Culturais e na Sala São Paulo.

A Pinacoteca do Estado, por exemplo, terá entrada gratuita para todos os visitantes durante o período e receberá o festival “Mercado Manual”. O público poderá participar também de contação de histórias nas Bibliotecas de São Paulo e no Parque Villa-Lobos, além de assistir à Orquestra Sinfônica FMU/FIAM-FAAM na Sala São Paulo, em concerto gratuito.

Recém-inaugurada no Memorial da Resistência, a exposição “Hiatus: a memória da violência ditatorial na América Latina” traz obras realizadas a partir do diálogo com o tema, resultados das Comissões da Verdade, e a continuidade de violações semelhantes no mundo contemporâneo. Participam da exposição os artistas Andreas Knitz, Clara Ianni, Fulvia Molina, Horst Hoheisel, Jaime Lauriano, Leila Danziger, Marcelo Brodsky e Rodrigo Yanes. A entrada é gratuita.

“O Mundo do Perfume” no Museu Catavento promove uma viagem pelo universo da perfumaria e do olfato, contando sua origem e proporcionando experiência olfativa dos ingredientes que compõem as fragrâncias. O público poderá aproveitar também a Sala Dinos do Brasil e conhecer mais sobre os dinossauros que habitaram o território por meio de óculos de realidade virtual. Os ingressos do museu custam R$ 6,00 com meia entrada para crianças, estudantes, aposentados, idosos e pessoas com deficiência, e aos sábados a entrada é gratuita.

O Museu do Futebol oferecerá, nos dias 2 e 4, quinta-feira e sábado, às 11 horas, visitas mediadas que contarão com uma caminhada repleta de história e curiosidades ao redor do campo do Pacaembu. Os visitantes poderão participar também de uma série de brincadeiras durante todo o feriado, como os jogos “Memoriball – Mascotes” no dia 2, às 11 horas, e “Deuses Olímpicos”, no mesmo dia, às 14 horas. No sábado, dia 4, às 11h00, haverá “Futebocha”, e no domingo, 5, haverá visita mediada ao museu às 11 horas e o jogo cooperativo “Pupet”, às 14 hroras. Os ingressos do museu custam R$ 10, com meia entrada para estudantes, aposentados e idosos. No sábado, a entrada é gratuita.

O Museu da Diversidade Sexual apresenta a mostra “Solidão”, recém-inaugurada no espaço, localizado no Metrô República. Com curadoria de Duilio Ferronato e Eduardo Besen, a coletiva conta com trabalhos de 17 artistas acerca da temática. Na série de Paulo Von Poser, são abordados os relacionamentos através de aplicativos, tratando-os como instrumentos reveladores da solidão, porém também mecanismos para que pessoas se encontrem. Já Ida Feldman faz uso da colagem digital para falar sobre a autossuficiência como método de driblar a solidão, com um toque de humor. A entrada é gratuita.

Também há atrações nos quesitos de imagem, arte, entre outros. A lista completa pode ser acompanhada no portal do governo estadual.