Secretaria de Cultura abre inscrições para o 30º ‘Encontro de Tapetes Corpus Christi’

A Secretaria Municipal de Cultura de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para o 30º Encontro de Tapetes “Corpus Christi” - Tradição e Beleza, com objetivo de manter a tradição das comemorações em torno ao “Dia de Corpus Christi” entre os estudantes e a comunidade do município.

Para participar do concurso, os interessados poderão montar uma equipe com até 10 integrantes, porém devem efetuar a inscrição até o dia 13 de junho, na sede da pasta.

Este ano, os participantes deverão realizar as suas criações a partir do tema “Fraternidade e Políticas Públicas”, seguindo o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). A Secretaria Municipal de Cultura fica na Avenida João Fernandes da Silva n.º 53 - Vila Virginia – Itaquaquecetuba. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12 horas e das 13h30 às 16h30.

A participação é livre, entretanto, para concorrer à premiação é vedada a participação à concorrência os órgãos da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, exceto da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, representada pelas Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino, por enquadrarem-se em categoria própria, amparada por este regulamento.

O regulamento traz duas categorias: ‘Rede Municipal de Ensino’, que compreende as escolas que compõem o sistema municipal de ensino e a ‘Especial’ em que se enquadram os demais participantes que aderirem o concurso, como: escolas estaduais e particulares, comunidades, sociedades amigos de bairro, ONGs, associações e congêneres.

O material a ser utilizado deverá ser coletado e preparado pela própria equipe, podendo ser o mais variado possível, exceto a utilização de vidros quebrados, ou qualquer outro tipo de material que possa colocar em risco a integridade física dos integrantes da equipe e/ou público, sendo desclassificada a equipe infratora.

O XXX Encontro de Tapetes “Corpus Christi” – Tradição e Beleza – 2019 será realizado dia 20 de junho, nas imediações da Praça Padre João Álvares e ruas centrais da cidade. Os trabalhos poderão ser iniciados a partir das 7 horas, devendo estar terminados no máximo às 13 horas, quando se iniciará o julgamento.

Todos os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora Especializada, e composta de no mínimo cinco e no máximo dez membros. Cada participante terá seu trabalho avaliado pelos seguintes critérios: criatividade e originalidade, técnicas na montagem, pertinência temática, grau de dificuldade na confecção e acabamento.

As demais regras de participação e confecção dos tapetes estão disponíveis no regulamento do evento/competição que podem ser consultadas pelos participantes, na Secretaria de Cultura.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e valores em dinheiro.