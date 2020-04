Secretaria de Cultura de Mogi promoverá lives com dicas e orientações para transmissões online

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio do operador de áudio e vídeo Emerson Leles, promoverá duas lives, com o objetivo de passar a artistas e também ao público geral informações básicas sobre técnicas de transmissão online. O conteúdo será exibido às 15h das próximas segunda (27 de abril) e sexta-feira (1º de maio), no Facebook da Cultura e Turismo Mogi.

A meta da Secretaria é compartilhar dicas e orientações a todos que precisem ou tenham interesse em utilizar suas plataformas virtuais para apresentações, conversas e qualquer outro tipo de conteúdo a ser exibido ao vivo. O modelo vêm sendo massivamente adotado por aqueles que buscam manter suas atividades profissionais e também querem interação instantânea com o público.

A ideia, como explica o secretário Mateus Sartori, é que sejam lives curtas, porém que abordem o mínimo necessário para todos que desejam fazer ou melhorar suas próprias lives, passando por equipamentos necessários, a velocidade e tipos ideais de Internet, as redes sociais disponíveis para esse tipo de transmissão e como utilizá-las, entre outros itens primordiais.

“Hoje podemos fazer lives pelo Instagram, Facebook, Youtube e muitas vezes as pessoas não sabem qual é a melhor rede social para esse tipo de atividade, ou então não sabem, por exemplo, como fazer a live por um canal, porém retransmiti-la para outros. A ideia é que tudo isso seja abordado, de forma muito simples, com o intuito realmente de orientar as pessoas”, explica Sartori.

O secretário diz ainda que o conteúdo pode, claro, ser conferido pelos artistas contratados pela Movi.Ar - Mostra Virtual A Arte Não Esqueceu de Você, porém será aberto a todos que têm interesse em desenvolver esse tipo de trabalho, seja com fins profissionais ou apenas por lazer.

A primeira live, marcada para às 15h da próxima segunda-feira (27/04), terá como temas programas para transmissão ao vivo, streaming para Facebook, Youtube e Instagram e reestreaming para mais de uma plataforma. Já a segunda, marcada também para as 15h do dia 1º de maio, abordará equipamentos e métodos de gravação.

Emerson Leles, que comandará as lives, é operador de áudio e vídeo ligado à Associação Brasil Soka Gakkai Internacional. Ele atua como operador de áudio de gravação, é técnico de som e iluminação e tem experiência em programas ao vivo e atendimento ao público em palco, arena, teatro e centros culturais. Também atuou como desenhista técnico, opera mesas analógicas, digitais e P.A. (sistema de som direcionado ao público), é operador de streaming e, como técnico de som, tem experiência com solo, duplas, trios, bandas e também orquestras.