Secretaria de Cultura de Suzano promove curso de ‘Interpretação Para Cinema’

Com o objetivo de incentivar artistas suzanenses e fomentar a sétima arte na cidade, a Secretaria Municipal de Cultura vai promover o curso gratuito de “Interpretação Para Cinema” a partir de segunda-feira (09/03), das 19 às 22 horas.

Para participar, o interessado deve ter idade mínima de 16 anos, ser residente de Suzano e apresentar RG e comprovante de endereço no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 – Centro) até sexta-feira (06/03), entre 8 e 17 horas. Ao todo, 30 vagas foram colocadas à disposição.

As aulas serão semanais, às segundas-feiras, e ministradas pelo diretor, produtor e ator Herculano Oliveira nas dependências do Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro). O conteúdo a ser apresentado nos encontros é referente à linguagem cinematográfica e à cosmologia da interpretação audiovisual, com fundamentos no cinema clássico e no movimento neo-realista.

De acordo com o secretário Geraldo Garippo, este é mais um projeto que visa estimular as tendências culturais no município. “O curso é uma excelente oportunidade para os suzanenses que sempre tiveram a vontade de se aprofundar nos fenômenos da atuação audiovisual e no seu processo de criação”, explicou.

A Secretaria de Cultura atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado no número 628 da rua Benjamin Constant, região central de Suzano. Para mais informações, entre em contato no telefone (11) 4747-4180.