Secretaria de Cultura divulga músicas selecionadas para ‘Mostra da Canção’

A Secretaria de Cultura de Suzano divulgou a lista das músicas selecionadas para a “Mostra da Canção Suzano” edição 2019. Os três jurados, Colibri Vita, Wal Serra e Vitor Pavan, escolheram 12 canções entre mais de 180 cadastradas e deferidas no concurso. A relação pode ser acessada no site oficial da Prefeitura de Suzano ( www.suzano.sp.gov.br ).

Em 12 de outubro (sábado), às 19 horas, os artistas escolhidos se apresentarão no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro). Além disso, haverá entrega simbólica de R$ 1 mil para cada selecionado e, após as apresentações, as premiações de melhor intérprete e melhor canção, também definidas pelos jurados, que estarão presentes no dia.

Lilian Fagundes Santos, Guilherme Thomaz de Lima e Eduardo Barbosa Alves são compositores de Suzano e estão entre os 12 finalistas. Eles levarão para o palco as composições “Decidi Viver”, “Filhas da Luta” e “Mais um Dia Comum”, respectivamente.

Também deverão se apresentar Eduardo Santhana (Santana do Parnaíba-SP), com “Brumas”; Pablo Marchatto (Santo André-SP), com “Religião de Nós”; Vinícius de Medeiros Paes (Alumínio-SP), com “Borboletar”; Valéria Rodrigues Dias Velho (Tietê-SP), com “Mal de Amor”; Caio de Almeida Bassitt (São Paulo-SP), com “Quando Existe Amor”; Thiago Barbosa Augusto (São Paulo-SP), com “Por Perto Quero os Meus”; Walter Luis Araújo de Jesus (Vitória da Conquista-BA), com “Diátese”; e Marlon de Oliveira (São Sebastião do Paraíso-MG), com “Canção”.

O secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, destacou que, por esta ser a primeira edição da “Mostra da Canção Suzano”, o número de inscritos foi muito satisfatório. “Tivemos excelentes compositores participantes. Realmente, são novos talentos da música popular brasileira, que narram em suas músicas a realidade e o cotidiano do nosso povo”, disse.

Jurados

Vitor Fajiolli Pavan, natural de Rio Claro (SP), reside em São Paulo, é músico e produtor. Formado em Guitarra e Produção Musical pela Escola de Música e Tecnologia (EM&T), atualmente, cursa Guitarra Avançada na Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp) Tom Jobim. Trabalhou nos estúdios AR (Rio Claro) e Espaço Som (São Paulo) como técnico e mixador e foi sócio da produtora Vira o Disco Produções (Rio Claro). Em São Paulo, acompanhou os artistas Uiu Lopes e YMA. É atual membro da banda Fuzz, compositor de trilhas sonoras para a empresa Punks/S.A. e professor coordenador da U4M Music School, unidade Praça da Árvore.

Wal Serra é paulistana. Desde criança teve contato direto com a música, assistindo aos ensaios do grupo de chorinho que o seu pai, Waltão do Violão (já falecido), integrava. Autodidata, passou a reproduzir os primeiros acordes no violão, mas foi no vocal que acabou se destacando. Formada em Música, a partir de 1995 passou a participar de bandas de baile, como vocalista, além de coros e madrigais, ampliando seu repertório e seu amor pela arte. Atualmente, além de intérprete em carreira solo, também integra os Poetas da Morada e é idealizadora dos projetos “Sambando em Poesia”, “Wal Serra em Roda de Bambas” e “Música: Remédio pra Alma”.

Oswaldo Luiz Colibri Vitta está na estrada do jornalismo há 45 anos. Já trabalhou nos principais jornais brasileiros – Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo – e emissoras de TV – SBT, Record, Bandeirantes e Globo. Começou no rádio como produtor do Studio Free, em 1976. Foi repórter e chefe de reportagem na Rádio Globo e na Record. Há 15 anos trabalha em projetos de comunicação dos trabalhadores. Foi apresentador do Jornal Brasil Atual. Em 2017, ganhou o prêmio APCA com o programa musical “A Hora do Rango”. Hoje dirige a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM.