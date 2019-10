Secretaria e Conselho de Cultura preparam edital de circulação para artes cênicas

A Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura lançarão nos próximos dias, no site da Prefeitura de Suzano, um edital no valor de R$ 100 mil para fomento e circulação de espetáculos dentro da modalidade de artes cênicas em 2020. A ação ocorre por meio de recursos do Fundo Municipal de Cultura.

O edital contemplará dez entidades representantes de grupos ligados a teatro, dança e circo que não tenham fins lucrativos e que comprovem vínculo com o município. Os proponentes terão até as 17 horas do dia 6 de dezembro para entregar a documentação solicitada pelo concurso na sede da pasta (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

Os documentos apresentados pelas entidades serão analisados pelo corpo técnico da secretaria, que irá deferir ou indeferir conforme o atendimento às solicitações previstas no edital. Após isso, caberá a um júri analisar as propostas de atividades entregues pelos grupos. A contrapartida dos selecionados será de três apresentações no ano e um workshop.

O documento foi assinado na última quinta-feira (03/10) e contou com as presenças do prefeito em exercício, Wamir Pinto, do secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, da presidente do Conselho Municipal de Cultura, Cleide Tomioka, e do vice-presidente Elias Martins Pereira. Houve ainda a participação do coordenador de Teatro da pasta, Drico Oliveira, e da coordenadora de Dança, Juliana Lawall.

Garippo destacou que o conselho é uma ferramenta primordial para um bom funcionamento da cultural da cidade, uma vez que agrega pessoas dos mais diversos setores da sociedade. “O conselho é constituído por representantes da sociedade civil e do Poder Público. Com isso, há um canal aberto de diálogo entre quem faz arte na cidade e quem coloca à frente as políticas públicas culturais”, explicou.

Fundo de Cultura

O Fundo Municipal de Cultura é constituído por lei. A receita é proveniente de recursos do Orçamento municipal e de taxas de uso dos espaços públicos da Cultura. Essas receitas são destinadas a projetos culturais, sendo que a aprovação e o controle de sua execução são feitos pelo Conselho Municipal de Cultura.