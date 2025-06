Sesc Mogi das Cruzes celebra centenário de Inezita Barroso durante o mês de junho

O ano de 2025 marca o centenário de uma figura emblemática do universo caipira: Inezita Barroso. Cantora, instrumentista, pesquisadora, apresentadora, arranjadora e atriz, ela desempenhou um papel essencial na valorização da música de raiz e de seus compositores. Trilhou caminhos que também abriram espaço para outras mulheres no gênero sertanejo. As atividades do projeto celebram sua trajetória multifacetada, marcada por quatro décadas à frente do programa Viola, Minha Viola, onde seu trabalho tornou-se elo entre memória e renovação, cultivando tradições e abrindo espaço para novas gerações de talentos.

Segundo o jornalista Alexandre Pavan:

“Inezita Barroso é aquele tipo de artista capaz de revelar um país. Ao longo de sua trajetória como cantora, pesquisadora, professora e apresentadora de rádio e televisão, ela não apenas ensinou o Brasil a olhar para dentro de si, como fez com que os brasileiros se reconhecessem naquilo que ela cantava.”

Confira abaixo a programação completa do projeto:

Artes visuais

Mural Urbano – 100 anos de Inezita Barroso

Com Cazé

O artista Cazé realizou um mural urbano em homenagem à Inezita Barroso.

De 1 a 29/6, terça a sexta, 13h às 21h30; sábados, domingos e feriados, 9h às 17h30

Galpão



Artes visuais

Disco, meu disco: as capas de Inezita Barroso

Com Mariana da Matta

Instalação de um mural com curadoria de capas de discos de Inezita Barroso.

Dia 17/6, terça, às 14h

Praça de Convivência

Intervenção

Viola em quadrinhos

Com Helo D’Angelo

História em quadrinhos sobre o pioneirismo e legado feminino de Inezita, lançada em quatro postagens no Instagram do Sesc Mogi das Cruzes.

De 19 a 29 de junho

Show

Inezita Barroso, a voz da nossa terra

Com Paulo Freire

O violeiro Paulo Freire interpreta músicas do imenso repertório de Inezita Barroso.

Dia 19/6, quinta, às 16h

Tenda – Grátis

Apresentação

Quem canta, conta: homenagem a Inezita Barroso

Apresentação final do curso

Dia 20/6, sexta, às 19h

Tenda – Grátis

Vivência

Casa de Inezita: sabores e sons da terra

Com Comadres da Roça e Cia Clara Rosa

Bolos, pães e geleias de frutas nativas ao som dos doces versos de Inezita Barroso.

Inscrição no aplicativo Credencial Sesc SP e no portal.

Dias 21 e 22/6, sábado e domingo, às 11h

Galpão – A partir de R$ 30,00

Oficina

Fonográfica: design para capas de disco a partir de Inezita Barroso

Com Mariana da Matta

A oficina apresenta um breve histórico das capas de discos no Brasil a partir dos anos 1950.

Dias 21 e 22/6, sábado e domingo, às 14h

Grátis

Show

Inezita Barroso, Lado B

Com Izaías e Seus Chorões e Paula Sanches

O grupo apresenta o repertório do disco Perfil de São Paulo, gravado com Inezita nos anos 2000.

Dia 22/6, domingo, às 16h

Tenda – Grátis

Curso

Viola Brasileira: uma homenagem à Inezita Barroso

Com Myriam Taubkin

A ação propõe um diálogo com as facetas de Inezita como pesquisadora e folclorista.

Dias 24 e 25/6, terça e quarta, às 19h

Grátis – Ação Online – Inscrições no app Credencial Sesc SP e no portal

Show

O Nordeste e a viola: tributo a Inezita

Com Laís de Assis e banda

A artista apresenta releituras de músicas gravadas por Inezita Barroso.

Dia 26/6, quinta, às 20h

Tenda – Ingressos disponíveis no app Credencial Sesc SP e no portal

Teatro

Oi lá, Inezita!

Com Cia Cênica

Espetáculo sobre uma corajosa violeira que não acredita em um lugar definitivo para as coisas.

Dia 27/6, sexta, às 20h

Tenda – Grátis

Passeio

Encantos da Roça: café, prosa e viola

Com Diretim da Roça

A atividade propõe um passeio em uma propriedade rural.

Dia 28/6, sábado, às 8h

Inscrição pelo app e portal Credencial Sesc SP. A partir de R$90,00

Teatro

Viagens Afrocaipiras

Com Indômita Cia.

A obra convida as crianças a viajar pelo imaginário afrocaipira.

Dia 28/6, sábado, às 16h

Tenda – Grátis

Show

Renato Teixeira – Estrada Eu Sou

Apresentação celebra os 80 anos do artista.

Dia 28/6, sábado, às 19h

Gramado – Show em arquibancada

Ingressos disponíveis no app Credencial Sesc SP e no portal

Show

Viva, Inezita Barroso!

Com Fabíola Beni e Violeiras Fora da Caixa

Canções como “Marvada Pinga” e “Eu me agarro na viola” encerram a programação

Dia 29/6, domingo, às 16h

Tenda – Grátis