Show de humor com Rafael Cortez tem horário alterado em Mogi

A Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes informou nesta sexta-feira (1º) que o show de humor com Rafael Cortez, inicialmente previsto para acontecer às 20 horas do dia 10 de novembro, será uma hora mais tarde, em virtude de compromissos na agenda do artista. A apresentação, logo, acontecerá às 21 horas do próprio dia 10, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe).

Os ingressos estão sendo trocados por brinquedos novos, na proporção de dois brinquedos para um ingresso, diretamente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Vale lembrar que o espaço fica fechado nestas quinta e sexta-feiras, em virtude do feriado de Dia de Finados, porém reabre no sábado (4).

Todos os brinquedos arrecadados serão revertidos para a campanha Natal de Sorrisos, do Fundo Social de Solidariedade, que faz a entrega de presentes para crianças em situação de vulnerabilidade social nos dias que antecedem o Natal.

Muito conhecido por sua atuação na televisão brasileira, com destaque para os anos em que trabalhou no programa Custe o Que Custar, da rede Bandeirantes, Rafael Cortez traz à cidade um show, no qual fala sobre namoros, casamento, traição, sexo, virgindade, tipos de casais e relações, amor livre, solteirice, separação e o que mais surgir desses temas. Tudo isso regado, claro, àquela boa pitada de humor e espontaneidade, que são marcas do artista.

Intitulado “O Problema não é Você – sou eu”, o show se propõe a falar sobre o amor, tido como o mais universal dos temas. Como descreve Cortez, a apresentação reúne dicas de um amante fracassado sobre como ter sorte no amor.

Além disso, o “Desafio do Rap”, em que Cortez improvisa um rap em cima de uma batida instrumental pré-gravada, e bastante conhecido entre os seguidores do Facebook do comediante, também se fará presente, no último bloco do show.

A apresentação faz parte da programação do programa Circuito Cultural Paulista. É trazida à cidade, portanto, por uma parceria da Prefeitura de Mogi das Cruzes com o Governo do Estado de São Paulo. A classificação etária é de 16 anos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900 ou 4798-6988.