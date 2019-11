Sinfônica representará Mogi no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras

Os alunos da Banda Sinfônica do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, no Botujuru, representarão Mogi das Cruzes no 1º Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF), realizado no município de Senador Canedo, Goiás. Os estudantes foram recebidos pelo prefeito Marcus Melo, na tarde de quarta-feira (20/11), no auditório do prédio sede da Prefeitura, junto de seus responsáveis e professores, para a entrega do voucher que credencia a tão esperada viagem.

A banda, tricampeã estadual e campeã nacional na categoria infantil no XXIV Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, realizado em 2017, em Aracaju (Sergipe), integra o projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação.

O projeto viabiliza o ensino da música a mais de 11 mil crianças, organizadas em 15 escolas do município e coordenado em parceria com a Sinfônica de Mogi das Cruzes.

O prefeito Marcus Melo parabenizou os alunos pelo esforço e dedicação que resultaram em mais uma classificação para o Nacional. "Esse nosso projeto é único. Não há outra cidade que tenha um programa que atenda a mais de 11 mil alunos com ensino da música. O reconhecimento desse trabalho é fruto de muito treino e dedicação dos nossos pequenos, de seus pais e professores", afirmou.

Além disso, o prefeito destacou a participação da família na formação das crianças. "A presença dos pais no dia a dia dos filhos é essencial, porque cabe à Prefeitura disponibilizar o espaço da escola e bons professores aos alunos, mas o ambiente da família presente é o que torna, de fato, nossa cidade diferente."

A secretária municipal de Educação, Juliana Guedes, também ressaltou o quanto o projeto contribui para a introdução de valores que serão carregados durante a vida toda. "Como cidadã e mãe de uma criança que também participou do Pequenos Músicos, acredito que o mais importante é o que eles levam do projeto para a vida. O senso de disciplina, organização, respeito e autocontrole que é desenvolvido é algo impagável. Nós ficamos muito felizes pelo fato de a escola oferecer isso para as crianças", disse.

“Hoje, nós dizemos que Mogi das Cruzes é a ‘Mogi da música’. Temos a nossa Orquestra Sinfônica que se apresenta nas maiores salas do Brasil e esse projeto tem o objetivo principal de educar e levar nossos alunos daqui para um nível melhor. Que eles possam participar deste campeonato e levar o nome de Mogi com muita alegria!”, concluiu Melo.

A competição ocorrerá nos dias 7 e 8 de dezembro e a viagem será feita num ônibus muito bem equipado, disponibilizado pela Prefeitura, a fim de que as crianças viajem os mais de 2 mil quilômetros em busca do bicampeonato de maneira confortável e segura.