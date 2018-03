‘Sintonia Fina’ e ‘De Bar em Bar’ são destaques no YouTube

Dois canais da plataforma digital, do Ateliê de Imagens no YouTube e também no Facebook, se destacam com os programas intitulados "Sintonia Fina" e "De Bar em Bar". Os dois fogem um pouco do comum com entrevistas informais e assuntos com interesses para diversos públicos que buscam informações de qualidade.

Com um cenário profissional realizado no próprio ateliê (para o programa "Sintonia Fina") e uma equipe empenhada o projeto dos canais vem sendo um sucesso.

Criado em novembro do ano passado o canal no YouTube de empoderamento feminino, intitulado como "Sintonia Fina", comandada pelas jornalistas Silmara Helena, Joselani Soares e Daniela Belarmino, aborda um programa de debate que coloca em pauta assuntos de interesse das mulheres com um olhar feminista e atual. Com objetivo de fugir da mesmice e da superficialidade da tevê.

Segundo o criado do canal, o fotógrafo e publicitário Carlos Magno Rodrigues, a ideia principal do programa é manter um espaço alternativo de comunicação comandado por três mulheres que são capazes de tornar mais inteligente a pauta em torno dos seus próprios direitos.

"O conteúdo alternativo trata de empoderamento feminino que é um assunto que está em pauta no qual trabalhamos com muita responsabilidade. Durante as reuniões, as próprias meninas discutem o que será abordado, com foco na informação", ressalta.

Com tempo de duração de aproximadamente 15 minutos, o programa que atualmente conta com 124 inscritos na plataforma do YouTube e 290 seguidores na página do Facebook, já está com sete vídeos publicados, entre eles, "Mulheres Empoderadas", "Machismo no Futebol", "Relacionamento Abusivo", entre outros.

O programa ainda não tem um dia certo para ir “ao ar”, mas a produção está se adequando para que os vídeos sejam lançado pelo menos uma vez por semana. "Por enquanto, estamos soltando os vídeos de 15 em 15 dias, sendo uma sexta-feira sim e outra não, porém, estamos cogitando divulgar semanalmente, entretanto, ainda não é o momento", conta.

Ao contrário do "Sintonia Fina", o programa "De Bar em Bar" têm como apresentador o próprio fotógrafo que busca realizar entrevistas descontraídas em diversos bares da cidade e do Alto Tietê.

A atração aborda assuntos culturais ligados à arte, música e cinema de uma forma leve e informal.

A outra produção, também divulgado quinzenalmente, “De Bar em Bar” conta com 107 seguidores no Facebook, produzem entrevistas com artistas de renome, entre eles, o escritor Sacolinha e o cineasta Pedro Gandolla.

"O foco inicial é tratar uma veia não tão conhecida do artista com uma lado que pouca gente conhece e também fugir do lado tradicional, inclusive o editor chefe do DS Edgar Leite, foi um dos primeiros entrevistados para o programa", comenta.

Para 2018, Magno quer apostar em mais programas televisivos e novidades também para os próprios canais. "Quero criar um programa de entrevista semanal voltado para esportes, pois a ideia é encher a grade, além disso, estamos inovando em novos equipamentos e no próprio ateliê, com um estúdio adequado para as gravações.

O objetivo é que as pessoas possam reconhecer os trabalhos independentes, fazendo com que elas mesmo criem e se interessem em produzir bons conteúdos", finaliza.