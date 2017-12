‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ estreia hoje no Centerplex de Suzano

A saga mais famosa de todas as galáxias está de volta, nesta quinta-feira (14), aos cinemas com o filme "Star Wars: Os Últimos Jedi" (The Last Jedi), um dos filmes mais aguardados do ano. O longa que é a oitava produção da saga de George Lucas, iniciada há 40 anos, é dirigido e escrito por Rian Johnson (“Looper: Assassinos do futuro”) tirando aventura da trilha que parecia clara após "O despertar da Força" (2015).

Criticado por alguns pela trama muito parecida a "Uma nova esperança" (1977), dá espaço para que todos os seus protagonistas brilhem e dificulta a vida para quem achava que já sabia o que vai acontecer no próximo.

"Os últimos Jedi" começa praticamente onde o antecessor terminou. Rey (Daisy Ridley) encontra Luke Skywalker (Mark Hamill) no planeta isolado onde o antigo mestre Jedi se escondeu. Por causa de erros do passado, o amargurado veterano resiste a ensinar a jovem a controlar seus poderes com a Força.

Enquanto isso, as tropas sobreviventes da Rebelião, organização liderada pela general Leia (Carrie Fisher) que luta para libertar a galáxia, correm para escapar da última e maior investida da implacável Primeira Ordem.

Depois de dar seus primeiros passos em um mundo maior em Star Wars: O Despertar da Força, Rey continua sua jornada épica com Finn, Poe e Luke Skywalker no novo capítulo da saga.

Mesmo quem adorou O Despertar da Força reconhece que a produção recorreu a uma certa familiaridade para tranquilizar os fãs da trilogia original.

Claro que "Os Últimos Jedi" também é o primeiro filme com perdas grandes entre os personagens originais. Se Luke Skywalker vai ter espaço para brilhar, Han Solo (Harrison Ford) pereceu na aventura anterior, pelas mãos do próprio filho. Mas, aparentemente, não houve muito tempo para o luto. Fora da tela, a família Star Wars se recupera da perda de Carrie Fisher (que faleceu em dezembro do ano passado), a agora General Leia Organa.

“Star Wars: O Despertar da Força”, de J.J. Abrams, foi um estouro de bilheteria, com US$ 936,6 milhões (mais de R$ 3 bilhões) nos Estados Unidos, um recorde, e US$ 1,1 bilhão (R$ 3,6 bilhões) no resto do mundo, nova saga promete render ainda mais. Também está em cartaz o filme "As aventuras de Tadeo 2- O segredo do segredo do rei Midas".