Suzanense ganha concurso de culinária e sonha com MasterChef

A suzanense, estudante de economia, Karoline Siqueira, de 23 anos, conquistou o título de melhor cozinheira amadora de São Paulo por meio do concurso culinário Sesi Chef. Ela ganhou a disputa com a releitura da receita de baião de dois, onde pôde expressar a brasilidade do prato. "Fiquei muito feliz com o resultado, foi uma honra pra mim porque eu não esperava uma repercussão tão grande. Isso me fez ter uma certeza maior do que a gastronomia significa para mim", conta. A suzanense ainda sonha em participar do reality show MasterChef Brasil.

As etapas iniciais aconteceram em Santo André, onde foi feita a inscrição para o concurso. A semifinal aconteceu em Jundiaí e a final ocorreu no sábado, em Campinas. Ao todo, Karoline ganhou três prêmios, divididos em etapas. "Na primeira etapa ganhei um prêmio de R$ 500; nas oitavas R$ 1.500 e na final recebi um prêmio de R$ 5 mil e um fogão da marca Atlas", revela.

Segundo a jovem, a competição foi o ponto chave para que o interesse pela gastronomia virasse paixão. "Atualmente eu não trabalho com gastronomia, mas pretendo me especializar nesta área. Estou estudando e moldando a ideia de me inscrever em um próximo concurso, que seria o MasterChef Brasil", revela.

Karoline destacou ainda que a participação no Sesi Chef e seu desempenho foram cheios de surpresas e desafios. A proposta geral foi a sustentabilidade, a culinária saudável e o reaproveitamento integral dos alimentos.

"As duas primeiras etapas foram para desenvolver a receita. Eu optei por uma receita que já fazia em casa, que foi o Baião de Dois. A parte mais difícil foi perceber que alguém estava te assistindo cozinhar e, claro, as provas surpresas", conta.

O concurso foi fundamental para que Karoline se aproximasse ainda mais da gastronomia. "Meu interesse pela gastronomia começou em casa com a minha mãe. Adorava cozinhar e deixar o paladar das pessoas satisfeito. Quando fui morar sozinha em uma república, tive que aprender a me virar e cuidar da minha alimentação, isso foi essencial para eu me aproximar ainda mais da gastronomia", lembra.

Atualmente Karoline mora em Santo André e divide seu tempo entre os estudos, a vida de casada e a filha. Ela pretende abrir no futuro um restaurante, visando o seu lado empreendedor.