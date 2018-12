Suzanense Herculano Oliveira participa de festival de cinema em Cuba

O diretor, ator, roteirista e produtor de cinema Herculano Oliveira foi selecionado para o 40º Festival Internacional do Nuevo Cine Latino-americano, que acontece em Havana Cuba até dia 16 de Dezembro, com o premiado curtametragem "1x1".

Herculano assina o roteiro do curta que tem a direção de Ramon Abreu. O Festival Internacional do Nuevo Cine Latino-americano propõe, nas suas quarenta edições reconstituir e difundir as obras cinematográficas que contribuem, a partir de sua significação e de seus valores artísticos, com o enriquecimento e reafirmação da identidade cultural latino-americana e caribenha.

Herculano Oliveira atualmente reside em Suzano e está ministrando o Curso de Interpretação para Cinema alemde produzir a série policial "enquanto Suzano dorme" com apoio do Ateliê de Imagens e Faculdade Piaget.

O curta "1x1 foi filmado em Brasília, Ceilândia, Taguatinga e São Sebastião e exibido pela primeira vez em 2017 na 50ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Neste mesmo ano foi selecionado e participou de festivais nos Estados Unidos, Europa e Argentina. Foi um dos finalistas do Black Film Festival em Nashville nos Estados Unidos. Ganhou o prêmio de melhor fotografia no Festival de cinema do Paranoá/DF.