Suzano define hoje os vencedores do Concurso de Marchinhas

O Concurso de Marchinhas de Carnaval “Troféu Zé Keti – Máscara Negra”, promovido pela secretaria de Cultura de Suzano, terá nesta quinta-feira (8) a partir das 19 horas a definição dos vencedores.

O evento será realizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na Rua Benjamin Constant, 682, Centro. Ao todo, 20 composições de autores não só da cidade, mas de várias regiões do País, foram selecionadas para a etapa final da disputa.

A pasta municipal havia registrado a inscrição de 53 participantes. Entre os escolhidos para a decisão estão compositores de Suzano e também das cidades de Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba, Taboão da Serra (SP), Ilha Solteira (SP), Rio de Janeiro (RJ), Barra Mansa (RJ), Olhos-D'água (MG), Brasília (DF) e Aracaju (SE).

Além disso, as 20 músicas selecionadas serão executadas ao vivo para que os autores concorram às premiações, sendo elas, R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil ao primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente, e o “Troféu Zé Keti – Máscara Negra”, que será concedido a cada um dos três vencedores. Além disso, as composições escolhidas serão utilizadas nos eventos do calendário carnavalesco do município.

"O concurso contribui para a divulgação das marchinhas como importante tradição do carnaval e da cultura popular", destacou o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo. Ele também reforçou convite para toda a comunidade participar do evento, que é gratuito e aberto ao público.