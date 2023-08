Suzano inicia reuniões preparatórias para Conferência Municipal de Cultura neste sábado

A Secretaria de Cultura de Suzano realizará uma série de pré-conferências voltadas ao fomento do acesso à produção artística a partir das 10 horas deste sábado (19/08), no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul). As tratativas envolvem seis temas estipulados pelo Ministério da Cultura para garantir a abertura e o diálogo acerca do tema, visando preparar terreno para a 4ª Conferência Municipal de Cultura, a ser realizada no dia 2 de setembro (sábado).

Os eixos previstos para debate incluem "Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura", "Democratização do Acesso à Cultura e Participação Social", "Identidade, Patrimônio e Memória", "Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural", "Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade" e o "Direito às Artes e Linguagens Digitais". Cada um desses trabalhará os modelos e as práticas nas quais a administração municipal pode incentivar os criadores locais.

Além das tratativas promovidas no CEU Gardênia, a pasta ainda promove outras quatro reuniões ao longo dos dois próximos sábados. Por exemplo, também no dia 19, às 14 horas, os moradores do distrito de Boa Vista Paulista podem ter acesso aos debates comparecendo ao Centro Cultural Nelson da Cruz, situado no bairro do Sesc (rua Artur Saboia, 389).

Os encontros seguem em outros pontos da cidade no sábado seguinte (26/08). O primeiro ocorrerá no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato, (rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique), às 10 horas, enquanto as duas últimas reuniões, previstas para as 14 horas, acontecem simultaneamente no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (rua Crispin Adelino Cardoso, 42 - Chácara Nossa Senhora Aparecida) e no Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 - Parque Residencial Casa Branca).

O secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, explicou que a pré-conferência tem como ponto primordial a promoção do diálogo em prol da busca por avanços no setor. “Ter este contato com artistas locais e com a população em geral nos permite formular políticas mais assertivas na esfera cultural, promovendo a prática artística e potencializando a produção em variados estilos”, comentou.