Suzano investe R$ 6,5 milhões para impulsionar cultura em 2019

Suzano investiu R$ 6,5 milhões para impulsionar a cultura da cidade nos últimos oito meses. A Secretaria de Cultura destacou que, para 2020, o orçamento não deve ter grandes alterações de aumento ou redução, mesmo com a falta de ampliação de programas federais ou estaduais com repasses aos municípios neste setor.

“Não são grandes as expectativas de retomada da economia brasileira e a ampliação de programas federais ou estaduais com repasses aos municípios, pelo menos não no campo cultural”, enviou a assessoria da Prefeitura, por meio de nota.

A pasta recebeu, ao longo deste ano, cursos e ações culturais em espaços da cidade. A pasta manteve cursos regulares, por meio do programa 'Vivências Culturais', em diversas linguagens que contemplam a música, dança, teatro e artes plásticas, beneficiando quatro mil pessoas.

“Beneficiamos outras quatro mil pessoas no Programa de Esporte, Lazer e Cultura (PELC), a inauguração do Cineteatro Wilma Bentivegna e, também, o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia. Com isso, a cidade passou a manter nove equipamentos culturais em pleno funcionamento e atendendo todas as linguagens e toda a cidade. A pasta mantém cinco bibliotecas funcionando regularmente e apoia todo o calendário de festas tradicionais de Suzano”, completou.

O acesso aos bens culturais é ofertado pela pasta, por meio de eventos musicais, exposições e espetáculos. “A Secretaria oferta acesso a bens culturais através de eventos musicais como o 'Cultura Presente' e o 'Rock na Boa', mantém exposições permanentes de artes plásticas e espetáculos gratuitos de teatro e dança”. Além disso, a pasta destacou oferecer workshops para contemplar o aprimoramento da classe artística na cidade.

O Cineteatro Wilma Betivegna oferece mais de 35 sessões gratuitas de cinema todos os meses. Atualmente, a pasta tem buscado preservar e proteger a memória da cidade, com documentos de interesse histórico, depoimentos e, deste modo, promovendo e desenvolvendo a educação patrimonial do município.

EMPREGO

Em relação à geração de rende e empregos, a administração municipal frisou que “a Cultura tem gerado renda e emprego, através da contratação direta de artistas e também promovendo o artesanato da cidade, em parceria com outras secretarias da Prefeitura de Suzano. Até o final de 2020 podemos aguardar a chegada de mais dois equipamentos culturais", finalizou a nota.