Suzano realiza 4ª edição da Conferência de Cultura

O Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), receberá neste sábado (02/09) a 4ª Conferência Municipal de Cultura de Suzano, organizada pela prefeitura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural. As atividades serão iniciadas às 14 horas e com discussões de temas envolvendo marcos legais, participação social, patrimônio e diversidade, entre outros, visando à definição de propostas para a Conferência Estadual. O evento é aberto a todo o público.

A expectativa é de que aproximadamente 150 pessoas participem. Se esse número for atingido, Suzano poderá escolher até oito delegados, sendo quatro integrantes do Poder Público e quatro da sociedade civil, para representarem a cidade na etapa estadual. De acordo com as determinações do Ministério da Cultura, o número de delegados é equivalente a 5% do número de inscritos.

Em relação ao cronograma de atividades da conferência, ficou estabelecido que, após a aprovação do regimento interno, os participantes serão divididos em salas dentro do Complexo Moriconi (Centro Cultural e Casarão das Artes), a partir dos eixos temáticos por eles escolhidos no momento do credenciamento. Assim que for encerrado o debate nas salas, os participantes voltarão ao Anfiteatro Orlando Digenova para leitura das propostas, votação das prioridades de cada eixo e eleição dos delegados.

Serão debatidos seis eixos de interesse indicados pelo Ministério da Cultura, para definição das propostas que serão levadas adiante. O Eixo 1 trata sobre “Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; o Eixo 2 aborda “Democratização do acesso à cultura e Participação Social; o Eixo 3 destaca “Identidade, Patrimônio e Memória”; entre outros.