Suzano realiza ações culturais nos 110 anos da Imigração Japonesa

Em comemoração aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil, comemorado oficialmente em 18 de junho, a cidade de Suzano realizará atividades culturais, como exposição, gincana, homenagens, durante os meses de junho e julho.

A principal atração será a primeira edição do Festival Nipo-Brasileiro de Suzano, que ocorrerá nos próximos dias 16 e 17 (sábado e domingo), das 10 às 20 horas, no Parque Municipal Max Feffer com apoio da administração municipal.

No festival, haverá 20 estandes com comidas típicas, brinquedos infláveis e um palco onde serão feitas apresentações musicais, taikô, demonstrações de artes marciais, Lian Gong e eliminatória do concurso Miss Cerejeira. A abertura oficial será no sábado, às 18 horas. Durante o evento, cosplayers – pessoas que se fantasiam como personagens de séries, filmes, games, desenhos animados, histórias em quadrinhos e mangás – circularão em meio ao público.

A programação inicial será realizada na próxima sexta-feira, com a abertura da exposição de artes plásticas “110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil”, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, a partir das 19 horas. A mostra seguirá à disposição do público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, até o dia 6 de julho.

No final do mês, a Secretaria Municipal de Cultura promove mais uma edição do projeto Cultura em Debate, desta vez com o tema “Japão: Tradição e Modernidade”. O encontro está marcado para 27 , no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, às 19 horas, e será aberto ao público.

Na semana seguinte, em 5 de julho, às 19 horas, três pessoas da comunidade nipônica serão homenageadas no projeto Memória Viva: Jorge Ueno (In Memoriam), Sadao Nishioka (In Memoriam) e Fumika Horigome Yuta. A solenidade também ocorrerá no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. A iniciativa tem como meta reconhecer e documentar para as futuras gerações a contribuição desses cidadãos para o desenvolvimento do município.

Além dessa programação, durante os meses de junho e agosto, a Secretaria de Cultura realizará visitas monitoradas com alunos da rede municipal de ensino à Academia de Judô Terazaki, na Vila Urupês, e ao Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, no Jardim Casa Branca. O objetivo é contar as histórias desses dois locais, explicar a importância para a cidade, proporcionar o convívio com marcos históricos e culturais e fomentar o turismo. A primeira visita será no próximo dia 20.