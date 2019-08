Suzano recebe em setembro evento com escritor Fábio Kabral

Suzano recebe, no dia 25 de setembro, a presença do escritor Fábio Kabral. O encontro será na Biblioteca Pública Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo e Cintra. A iniciativa faz parte do programa Viagem Literária, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado por meio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) e realizado pela Organização Social SP Leituras.

Além de Suzano, o programa irá percorrer 76 cidades. A ideia é de, em clima de conversa descontraída, os escritores – que desta vez falam de temáticas e enredos extraordinários – favorecem a aproximação dos cidadãos da leitura.

A ação também promove a reciclagem do acervo, com a aquisição de obras dos escritores convidados, o que torna as bibliotecas culturalmente mais atraentes para suas comunidades.

Em sua 12ª edição, o programa busca estimular o prazer pela literatura e ampliar a frequência nas bibliotecas, além de disseminar o conhecimento. Este ano, o Viagem Literária itinerou com o módulo de Contação de Histórias, em maio. Agora, pela primeira vez, oferece ao público a oportunidade de um contato pessoal com os principais escritores e escritoras desse gênero literário no Brasil.

Este é um momento especial para trocar ideias, impressões e ampliar o interesse. Os livros dos autores escolhidos estão entre os mais vendidos e os mais emprestados nas bibliotecas brasileiras.

O Viagem Literária foi lançado em 2008 e, desde então, já passou por 217 municípios paulistas levando escritores, contadores, fábulas, mitos e lendas do folclore brasileiro e da literatura universal para mais de 330 mil cidadãos que vivem no Estado de São Paulo.

Escritor

Fábio Kabral é autor dos romances ‘Ritos de passagem’; ‘O Caçador Cibernético da Rua 13’; e ‘A Cientista Guerreira do Facão Furioso’. Também escreve artigos e ensaios sobre afrofuturismo. O escritor ainda debate sobre afrocentricidade, mitologia e ancestralidade, ficção científica e fantasia em palestras, oficinas, rodas de conversa, podcasts e vídeos na plataforma YouTube. Junto com Karolina Desireé, ministra oficinas de escrita e de criação afrofuturista nas redes SESC e Fábricas de Cultura da Grande São Paulo.

Além disso, ele é cofundador do site ‘O Lado Negro da Força’, que promove e fomenta a presença negra na cultura pop.