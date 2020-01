Suzano recebe filme Somnifobia na 7ª Mostra de curtas-metragens

A mais tradicional mostra de cinema da região do Alto Tietê chega em sua sétima edição. A “7ª Mostra de Curtas-Metragens de Suzano” será realizada no Teatro Armando de Ré, no próximo dia 25, às 16h. Dessa vez, a coordenação do evento ficará sob o comando do cineasta Pedro Rachid, diretor do filme Somnifobia, que terá sua premiere na mostra. As edições anteriores do evento foram coordenadas pelo cineasta Peter Gomes.

O filme Somnifobia é um filme de terror, fruto do Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Cinema da Unip Tatuapé.

A premiere do filme na mostra vem acompanhada de vários outros trabalhos audiovisuais de cineastas e produtores da região. A mostra de curtas-metragens trará também trailers, videoclipes, debates sobre o audiovisual e muito mais.

Entre os cineastas que terão suas obras exibidas no evento estão: Peter Gomes, Allan Gonçalves, Nando Rodrigues, Marcos Perrin, Pedro Gandola, Leo Miguel, Kleber Moreno, entre outros.

O primeiro bloco do evento terá música ao vivo e videoclipes, seguido por um segundo bloco com curtas-metragens, trailers e making of, e no terceiro bloco será a vez do filme Somnifobia.

Nos últimos anos, o município de Suzano vem desenvolvendo muitas produções audiovisuais e essa é mais uma oportunidade de acompanhar as produções cinematográficas realizadas na região. A entrada do evento é gratuita.

O cineasta Peter Gomes, que realizou as edições anteriores da mostra, destaca que o evento estará em boas mãos sob o comando de Pedro Rachid: “O Rachid, além de um ótimo diretor e cineasta, é suzanense e é descendente do primeiro prefeito de Suzano, Abdo Rachid. E ele está conosco nos projetos do Núcleo de Cinema de Suzano desde o início, tendo participado das organizações das duas edições anteriores da mostra. Com certeza ele está apto a comandar um ótimo evento”, comenta Gomes.

A organização do evento ficará a cargo da Rachid Filmes, através de Pedro Rachid, com apoio de Hugo Godoy, Erica Franco, Núcleo de Cinema de Suzano e Rede Cinema.