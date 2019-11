Suzano recebe nesta sexta-feira apresentação em homenagem a Tim Maia

No dia 9 de novembro, sexta, às 19 horas, o SESI Suzano recebe um show em homenagem ao grande rei da soul music brasileira. Em 'Vamos chamar o Síndico', a Banda Monallizza recria a atmosfera marcante das apresentações e do estilo de Tim Maia. Os ingressos podem ser reservados pelo Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo sistema MEU SESI, no site www.sesisp.org.br/meu-sesi, ou retirados diretamente na portaria 1 hora antes.

Não Quero Dinheiro, Do Leme ao Pontal e Azul da Cor do Mar são alguns dos clássicos que relembram o carisma do grande artista. Responsável por misturar esse gênero e diversos outros norte-americanos, como o funk e a R&B, à música popular brasileira (MPB), Tim Maia era o Eterno Síndico. Conhecido nacional e internacionalmente, ele continua a marcar diversas gerações com seus clássicos, mesmo depois de sua morte há 20 anos.

Nesse show, a banda tenta preservar a atmosfera envolvente e contagiante das apresentações de Tim Maia, reproduzindo desde a precisão sonora até o figurino e a performance. O repertório escolhido passa também por todas as fases musicais do artista, desde os clássicos dançantes e românticos até aquelas canções do período da cultura Racional.

Território SESI-SP de Arte e Cultura

O espetáculo integra o projeto Território SESI-SP de Arte e Cultura, que visa incentivar e difundir a produção artística regional.