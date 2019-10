Suzano recebe nesta sexta-feira e sábado o espetáculo 'O Circo de Lampezão e Maria Botina'

O SESI Suzano recebe a partir desta sexta-feira e sábado, 4, às 15 horas,o espetáculo O Circo de Lampezão e Maria Botina, da companhia Caravana Tapioca. A atração segue também no sábado, dia 5, às 16 horas. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu Sesi www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Inspirado no universo do cangaço, Cavaco e Nina contam a história de um casal anônimo do sertão: Maria Botina, que sonha em casar com um cangaceiro e Pontolino Lampezão, que se faz de valente, mas na verdade é um frouxo. Durante a peça, Pontolino foge do cangaceiro Chuvisco, consegue um cavalo que tem uma roda ao invés de patas, e até fecha o corpo com a cigana Zoráide, depois que ela mostra sua bola de cristal flutuante.

Utilizando máscaras, os dois artistas revezam-se em diversos personagens, tornando a trama mais interessante. Entre trapalhadas e botinadas, eles tocam chocalhos de cabra, fazem malabarismo com baldes, mandacarus, chicote, magia e muito mais.