Suzano receberá pré-seleção para Escola do Teatro Bolshoi no Brasil

Suzano é uma das oito cidades do País que participarão da pré-seleção de alunos para os cursos básico e técnico da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. A etapa prévia será realizada no dia 14 de abril (sábado) no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, no centro).

A iniciativa é uma parceria entre a instituição, sediada em Joinville (SC), e a Prefeitura de Suzano, que se colocou para receber a etapa de pré-seleção. O município disponibilizará a estrutura e cuidará da logística dos candidatos, enquanto que a Escola do Teatro Bolshoi realizará a pré-seleção no local.

O período de inscrição será entre os dias 13 de fevereiro e 11 de abril. Podem participar alunos nascidos entre os anos de 2000 e 2009, divididos em faixas etárias distintas para aulas de dança clássica.

A taxa de inscrição para a etapa pré-seletiva é de R$ 22. Alunos de projetos sociais e vivências culturais estarão isentos do pagamento, mediante comprovação. As inscrições serão realizadas apenas na página da Escola do Teatro Bolshoi (http://escolabolshoi.com.br/selecao), onde será feito o preenchimento da ficha.

Aqueles que forem aprovados na pré-seleção em Suzano serão convidados a participar da etapa final, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de outubro, na sede da escola no Brasil, onde passarão por novas avaliações técnicas e de condições físicas.

Além do ensino gratuito, os escolhidos no processo de audição receberão benefícios como alimentação complementar, material didático, transporte, uniforme, assistência médica e odontológica, participarão de eventos de dança em todo o País, entre outros.

Para o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, a inclusão de Suzano no circuito de municípios participantes na pré-seleção da Escola do Teatro Bolshoi foi uma grande conquista. “No ano passado, pleiteamos junto à instituição a inclusão de Suzano entre os municípios participantes. Estamos entre as oito cidades do País que receberão aspirantes a uma das mais prestigiadas escolas de dança que existem”, afirmou o chefe da pasta.