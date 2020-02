Suzano Shopping recebe Festival da Cerveja com shows musicais

Sucesso de público em outras edições, o Festival da Cerveja está de volta ao Suzano Shopping. Nos próximos dois finais de semana, o público poderá experimentar mais de 30 tipos de cervejas e terá ainda opções gastronômicas em food trucks e shows musicais de artistas consagrados do público regional.

Serão quatro dias de festival: 8, 9, 15 e 16 de fevereiro, sempre das 12h às 22h, na área externa de eventos, com entrada gratuita. Estão confirmadas seis cervejarias, com mais de 30 rótulos, para os apreciadores desta bebida que tem preferência nacional.

Para acompanhar, o público contará com diversas as opções de comidinhas e petiscos, como hambúrguer artesanal, comida mexicana, espetinho, pizza, porções variadas, caipirinha, suco natural, doces, churros, açaí, entre outros.

E para animar ainda mais o festival, a programação musical tem atrações para todos os gostos, com DJ todos os dias, das 15h às 18h, e música ao vivo a partir das 19h com artistas locais já conhecidos e queridos do público: Marcos e Bueno, no dia 8/02, Simão Pinheiro e Felipe no dia 09/02, Alma Truque no dia 15/02 e Banda CW no dia 16/02.

Para maior tranquilidade dos pais, haverá espaço kids de recreação (este, porém, pago) no local.

O Festival da Cerveja está na sua quinta edição e é uma realização da TXT Produções e Suzano Shopping.