Suzano Shopping recebe shows infantis neste fim de semana

O pequeno tubarão amigo das crianças e as bonequinhas que adoram surpresas estarão em Suzano para fazer aquela festa animada com a garotada. “Bebê Tubarão” e “Bonequinhas Surprise” são as duas atrações gratuitas, no formato de pocket show, que o Suzano Shopping traz, neste fim de semana, para entreter o público infantil nesse finalzinho de férias escolares. As apresentações são para crianças de todas as idades e no final dos espetáculos elas podem participar de sessão de fotos com os personagens.

A primeira atração é “Bebê Tubarão”, neste sábado (01/02), às 16 horas. A história é inspirada no filhote de peixe com sua família e seus amiguinhos, que se tornou fenômeno mundial a partir de milhões de visualizações no Youtube. Em formato de pocket show, os personagens vão fazer a garotada cantar e dançar.

No domingo (02/02), também às 16h, será a vez das "Bonequinhas Surprise", aquelas menininhas mais amadas dos últimos tempos, famosas no universo infantil pelas aventuras e surpresas. Com seus muitos figurinos que viraram febre entre as crianças, agora as bonequinhas estarão no Suzano Shopping em um divertido pocket show.

As apresentações ocorrem no corredor da expansão do shopping (em frente à loja Polo Wear), com entrada gratuita, e incluem sessão de fotos com os personagens ao fim de cada espetáculo. Somente para as fotos, porém, é necessário retirar senhas (que são limitadas) no dia de cada show, a partir das 12 horas, no balcão do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), localizado no corredor ao lado da loja CVC.

